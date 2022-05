Burjassot condemna la presumpta agressió sexual a dos menors i es posa a la disposició dels cossos de seguretat

El consistori ha expressat en un comunicat la seua "més rotunda condemna" a la suposada agressió, que està investigant la Policia Nacional i sobre la qual, de moment, no hi ha cap detingut.

L'equip de Govern, amb el seu alcalde al capdavant, Rafa García, ha manifestat la seua "més absoluta repulsa": "Ni una més. No és admissible la violència contra les dones. Mai. Estarem i estem amb les víctimes de qualsevol violència o agressió sexual, defenent-les i ajudant-les en tot el que siga necessari. Confiem en la justícia i en les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat", ha subratllat.

L'Ajuntament compta amb un "important" equip de treball de Servicis Socials, incloses les àrees d'Igualtat, i Infància i Menors, que porta desenvolupant des de fa molts anys projectes de conscienciació, programes contra la violència de gènere i educació en valors, programes per al bon ús de les xarxes socials, projectes d'infància i desenvolupant programes multidisciplinaris en els centres educatius per a lluitar contra la violència de gènere i per a educar en llibertat als menors.

Per la seua banda, la delegada del Govern a la Comunitat, Gloria Calero, també ha destacat, en declaracions als mitjans de comunicació, que l'agressió és una "trista" notícia i ha subratllat que la Policia està investigant com i de quina manera van ocórrer els fets.

"És trist que seguisquen passant aquestes coses. Des de l'educació hem d'actuar d'una manera més contundent perquè açò no es passarà si no hi ha una educació contundent en valors", ha postil·lat.

I ha recordat que ahir es va aprovar una llei que incideix també en l'educació sexual: "És el moment d'agafar el bou per les banyes perquè no pot seguir passant", ha reclamat.

Sobre el cas en si, ha demanat que impere la prudència perquè està tot sota investigació. "Tenim la sort de comptar amb una gran policia i, pel que em diuen, ho estan envoltant", ha assenyalat.