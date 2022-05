Les universitats públiques valencianes, preocupades davant "la incertesa" del pla de finançament: "Estem igual o pitjor"

Així s'ha posat de manifest durant la trobada 'La universitat que ve', inclòs en la campanya 'Som Futur' que impulsa el diari Las Provincias.

El fòrum ha sigut inaugurat per la recentment nomenada consellera d'Universitats, Josefina Bueno, qui ha celebrat poder "retrobar-se" amb un àmbit del que ja es va ocupar com a directora general. "El meu compromís és treballar colze a colze amb les universitats per a seguir afermant el sistema universitari valencià i la nostra política científica", ha dit la responsable d'educació superior del Consell, que ha insistit que el seu propòsit és "treballar amb totes les universitats, sense excepció, per a seguir construint un món de futur".

Després de l'obertura, s'ha celebrat una taula redona en la qual han participat la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre: el rector de la Universitat Politècnica de València, José E. Capilla; el rector de la Universitat Miguel Hernández, Juan José Ruiz; el vicerector de Planificació, Coordinació i Comunicació de la Universitat Jaume I, Modesto Fabra, i el vicerector d'Investigació de la Universitat d'Alacant, Juan Mora Pastor.

Mavi Mestre, de la UV, ha posat el focus en la "preocupant" situació del finançament amb "dos escenaris incerts: la LOSU i el pla per al sistema universitari valencià".

Quant al projecte normatiu, ha comentat que presenta, d'una banda, "bones intencions", amb la voluntat que les universitats reben un 1% del PIB i de reduir la temporalitat dels contractes al 20%, però, per un altre, "incertesa sobre com fer-ho".

Quant al pla de finançament autonòmic, ha lamentat que les institucions acadèmica no compten amb un esborrany ni coneixen en quins indicadors s'estan treballant i, "com a mínim", ha reflexionat, caldria contemplar "el nombre d'estudiants, l'experimentalitat, la diversitat de campus i el patrimoni històric".

SENSE ESBORRANY A QUINZE DIES DE JUNY

Ha recordat que l'últim compromís de l'exconsellera Carolina Pascual va ser que aquest mes de juny estaria preparat l'esborrany del pla "i per a això queden 15 dies", ha constatat, al mateix temps que ha advertit que un full de ruta com aquest "no es pot fer d'esquena als equips econòmics de les universitats públiques perquè així és molt difícil encertar". Els temes pendents que té la nova consellera, "són els mateixos": pla de finançament i Conveni col·lectiu del personal de les universitats públiques.

"En finançament, estem igual o pitjor", ha postil·lat el rector Capella, que ha defès que els resultats que obtenen les universitats valencianes són "molt millors que el finançament" que rep.

Així mateix, ha trobat a faltar una altra promesa de l'anterior consellera, el mapa de titulacions, "que se'ns va dir que estaria en sis mesos i seguim igual o pitjor". En aquest punt, s'ha referit a l'anunci -polític, "no en el Consell Valencià d'Universitats", ha lamentat- de la implantació del Grau de Medicina a la Universitat d'Alacant, molt propera a la Miguel Hernández, i que "afectarà directament" al pla de finançament en tractar-se de la titulació més costosa.

Ací la rectora Mestre ha aprofitat per a apuntar: "Lamente molt que no s'anuncie Veterinària a la Universitat de València, que la tenim demanada fa anys. Això no ho escolte, quina llàstima".

Des de la UMH, el seu rector ha reivindicat la necessitat de plans de finançament per a "planificar l'evolució de les universitats al llarg dels anys". I ha ressaltat que "ha de ser una cosa consensuada i estudiada perquè és la brúixola que guia la política de les universitats".

Ruiz ha considerat "impossible" poder tindre el document al mes de juny. "I costarà, ja que no hi ha un entorn econòmic senzill, però açò no és excusa. I no estem plorant o demanant per a nosaltres, sinó per a la societat", ha sentenciat.

Modesto Fabra ha reconegut que les universitats estan "contra les cordes i la LOSU ho agreujarà" i ha puntualitzat que en aquest temps s'ha pogut "sobreviure" gràcies a l'anualitats del deute històric que ara s'acaben. "Vull ser optimista, i a lo millor som com els roïns estudiants, capaços de fer l'esforç final la nit abans de l'examen, per a salvar el pressupost de l'any que ve encara que siga de manera transitòria i a partir d'ací hem de millorar el model".

Finalment, Juan Mora ha subratllat els efectes de l'infrafinançament, que està "a nivells de 2008" en la investigació. "Necessitem un finançament, és urgent eixe pla", ha instat.

UNIVERSITATS PRIVADES

La segona taula ha congregat representants d'entitats educatives privades: la rectora de la Universitat Europea deValència, Rosa Sanchidrián; el vicerector de Desenvolupament Estratègic i Comunicació de la Universitat CEU Cardenal Herrera, José Manuel Amiguet; la vicerectora d'Estratègia i Internacionalització de la Universitat Catòlica de València, Elena Inés Floristán; el vicerector d'Investigació i Transferència de la Universitat Internacional de València, José Martí Pareño; la directora general d'EDEM, Elena Fernández; el director general d'ESIC València, Agustín Carrilero, i la directora de Florida Universitària, Mercedes Herrero.

Tots ells han coincidit a assenyalar "el dinamisme", la "flexibilitat" i la "connexió amb el món professional" com alguns dels principals atributs que aporten les universitats privades i s'han mostrat crítics amb l'"excessiva regulació" i amb alguns criteris del reial decret de Creació, reconeixement, autorització i acreditació d'universitats i centres universitaris.