Marzà s'incorpora al grup parlamentari "sense voluntat de ser res" i no estarà a la comissió d'Educació

Així s'ha pronunciat Marzà en declaracions als mitjans en passadissos de les Corts, on ha assenyalat que té "moltes ganes de continuar fent faena des d'un altre àmbit" i "donar suport i enfortir el projecte polític de les Corts".

El diputat ha indicat que "encara no ha parlat amb el grup" de la situació en la qual estarà. "No hem parlat, ja vaig dir que no tenia voluntat de ser res més enllà de contribuir al conjunt de les Corts". Així, ha indicat que ha de "cavil·lar" sobre com encaixarà en l'equip.

Marzà ha insistit que se centrarà en la seua faena de diputat i en el partit: "Igual que quan era mestre, dedicava tot el temps lliure al partit".