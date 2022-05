Andreu Valor llançarà al juny un disc que apel·la a "creure en les utopies"

El cantautor valencià Andreu Valor llançarà el pròxim 17 de juny el seu nou disc, 'Un nou món', amb huit temes que "apel·len a creure en les utopies i a fer viable allò que en principi és impensable".

L'artista ha desvetlat la portada de l'àlbum, dissenyada per Enric Alepuz i que compta amb la fotografia de Rafa Cortés i el disseny d'il·luminació de Daniel Serrano.

"Amb 'Un nou món' volem fer un viatge reflexiu que empatitze amb la necessitat col·lectiva, que abrace la diversitat i que faça front als abusos, i ho definim gràficament com una línia prima, una porta que ens hem d'atrevir a creuar. Si no ens volen deixar un nou món millor del que somiem, haurem de construir-lo nosaltres", explica Andreu Valor sobre el seu nou projecte discogràfic, per al qual s'ha tornat a acompanyar dels seus "incondicionals" Blai Antoni Vañó i Hèctor Tirado com a músics i productors.

'Un nou món' estarà disponible en totes les plataformes i el concert de presentació tindrà lloc el 18 de juny a les 22.00 hores en el Palau Comtal de Cocentaina. Les entrades d'aquest primer directe es posaran a la venda aquest dijous, 19 de maig, en la web entrades.cocentaina.es.