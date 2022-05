Marzà se incorpora al grupo parlamentario "sin voluntad de ser nada" y no estará en la comisión de Educación

Así se ha pronunciado Marzà en declaraciones a los medios en pasillos de Les Corts, donde ha señalado que tiene "muchas ganas de continuar haciendo faena desde otro ámbito" y "dar apoyo y fortalecer el proyecto político de las Corts".

El diputado ha indicado que "todavía no ha hablado con el grupo" de la situación en la que va a estar. "No hemos hablado, ya dije que no tenía voluntad de ser nada más allá de contribuir al conjunto de Les Corts". Así, ha indicado que tiene que "cavilar" sobre cómo va a encajar en el equipo.

Marzà ha insistido en que se centrará en su faena de diputado y en el partido: "Igual que cuando era maestro, dedicaba todo el tiempo libre al partido".