Barceló aterra en Corts sense plans de fer canvis en el grup parlamentari de moment

Així s'ha pronunciat davant els mitjans després de mantindre la primera trobada amb els restants membres del grup socialista, inclós el president de la Generalitat, Ximo Puig. Barceló ha defès que té una "tasca intensa" per davant centrada en la defensa dels "interessos i el valor del públic".

Barceló ha reivindicat als socialistes com a "gent de diàleg i d'acord", un "senyal d'identitat que no perdran mai". A més, ha asseverat que el "principal objectiu són els ciutadans" i "compartir amb ells les necessitats i compromisos per a millorar la vida de la gent".

Per la seua banda, el president Puig ha indicat que Barceló portarà avant la seua tasca "com sempre, defenent l'interés general" i "posant per davant la humanitat". "Ha demostrat temprança, serenitat i diàleg en el govern", ha agregat, i ha remarcat que açò últim és "molt important" en un moment en què "el parlamentarisme s'ha considerat moltes vegades com una seqüència de monòlegs".