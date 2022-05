Imelsa.- Una acusació d'Imelsa demana al jutge l'ingrés a la presó del 'yonki dels diners' per risc de fugida

Així consta en l'escrit que ha remès l'acusació al Jutjat d'Instrucció número 18 de València, encarregat d'investigar el cas Imelsa. Una de les peces del procediment, la de Thematica, que suma nou acusats, entre ells el propi Benavent, està sent jutjada en l'Audiència de València.

En concret, Acción Cívica ha sol·licitat en el seu escrit, consultat per Europa Press, que convoque audiència per a decretar la presó provisional de Benavent, qui va canviar la seua versió dels fets el passat mes d'octubre, quan va assegurar que les gravacions que van originar la causa van ser manipulades per ell i pel seu ex-sogre, Mariano López.

Benavent va ratificar aquesta última versió en el juí, amb el que el seu nou lletrat, Juan Carlos Navarro, ha sol·licitat la nul·litat de les mateixes en el tràmit de qüestions prèvies.

Davant aquesta nova situació, en la qual Benavent ha deixat de col·laborar amb la justícia, l'acusació popular reclama, com a mesura cautelar, l'ingrés a la presó de l'acusat, tal com contempla la llei, a en atribuir-se fets delictius sancionats amb pena igual o superior a dos anys de presó. La part considera que hi ha risc de fugida i perill d'entorpiment del procés.

Sobre aquest tema, l'acusació ha recordat que Benavent segueix sense facilitar al jutjat el seu actual domicili, ja que en l'últim requeriment va traslladar el del seu lletrat i apoderat processal. "Que açò siga acceptat pel jutjat, sorprèn a aquesta part, ja que tot i que en la peça principal encara no s'ha arribat a la fase de juí oral, l'investigat es nega a facilitar el seu domicili", ha afirmat.

A açò cal afegir, segons la mateixa part, que Benavent manca d'arrelament familiar, ja que no té ni parella ni descendents, així com tampoc càrregues familiars. El seu arrelament laboral també és "nul", ha postil·lat.

Per contra, l'investigat sí manté contactes i relacions amb l'estranger: "No oblidem que a la fi de 2014, una vegada va transcendir la investigació, es va marxar a l'Equador, on va romandre més d'un mes tractant d'entrar al Brasil, traslladant-se des d'allí al Japó i després a Holanda abans de tornar a Espanya", ha recordat.

Tot açò, afegit a l'estat de tramitació de la causa i l'actuació vista de la Peça J en la qual està acusat, "llança un evident perill de fugida".

"ENTORPECIMIENTO DEL PROCÉS"

D'altra banda, quant de l'entorpiment del procés que al·lega Acción Cívica, s'al·ludeix a la intenció de Benavent d'alterar una de les "majors i més rellevants" fonts de prova per a l'enjudiciament dels fets investigats amb l'afirmació que va manipular les gravacions aportades a la causa.

"L'investigat està demostrant en aquest nou vessant que posseïx capacitat suficient per a influir sobre altres investigats i testimonis", ha agregat.

Com a conclusió, Acción Cívica considera que l'actual conjuntura del procediment exigeix per si mateixa ser valorada per l'instructor mitjançant un examen "detallat, necessari i pertinent" dels actuals condicionaments per a assegurar, mitjançant la mesura cautelar sol·licitada, el "correcte" enjudiciament dels fets delictius.

"AL MARGE DE LA DOCTRINA"

Davant d'aquesta sol·licitud, la defensa de Benavent ha manifestat, en declaracions a Europa Press, que qui fa aquesta petició "se situa al marge de la doctrina del Tribunal Constitucional respecte al principi pro libertis".

"La petició -ha afegit- es deu fonamentalment a la reacció d'un acusat que reivindica la investigació sobre la ingerència de drets fonamentals reconeguts en la Constitució. Qui així actua se situa en la línia dels estats totalitaris o estats policials com a mesura coercitiva quan es tracta d'esbrinar el que ha ocorregut", ha postil·lat.