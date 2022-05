Crema un camió de recollida de cartó al centre de València sense causar ferits

L'incendi del vehicle s'ha registrat sobre les 8.00 hores en la intersecció de l'avinguda de l'Oest i Plaça de Sant Agustín. Es tracta d'un camió nou, destinat a la recollida de cartó, de dos anys d'antiguitat i propulsat per gas no contaminant, amb etiqueta ECO. Les primeres indagacions realitzades apunten al fet que no s'ha produït un problema en el motor.

De fet, segons la versió facilitada pel conductor del vehicle, quan ha arreplegat la càrrega de paper i cartó d'un contenidor i ha procedit a bolcar-lo a la cavitat interior del camió, s'ha donat compte que eixia fum de l'interior i ja s'ha declarat el foc dins de la caixa.

En eixe moment, el conductor ha aplicat el protocol d'actuació vigent per a aquestes situacions, que consisteix a allunyar-se el més ràpidament possible de la façana dels edificis pròxims i eixir del vehicle.

Encara que s'investiga l'origen de l'incendi, no es descarta que puga haver-se declarat per una punta de cigarret en el contenidor o que la càrrega haja entrat en contacte amb algun element inflamable. No obstant açò, només s'han registrat danys personals, sense que cap persona haja resultat ferida.