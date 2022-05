Puig, a Rueda sobre la visita del rei emèrit: "Nosaltres preferim el Benidorm Fest o els Goya, que aporten més valor"

"Nosaltres preferim promocionar el Benidorm Fest o els premis Goya, que aporten més valor", ha afirmat i ha asseverat que "no és motiu d'orgull i satisfacció" allò que ha fet Juan Carlos I.

El president ha reivindicat la seua defensa de la Constitució, però "una altra cosa és l'apreciació que tinga del que ha fet una persona en una institució, que no ha actuat de manera decent", ha agregat.

Quant a la defensa de la dreta del retorn del rei emèrit, Puig ha assenyalat que "cadascun té el seu concepte d'ètica i moral" i que els ciutadans "han vist amb tota claredat el comportament no adequat" de Juan Carlos I. "No complir amb els deures d'Hisenda és una qüestió que afecta al cor de la democràcia, sentir-se orgullosos no és raonable", ha agregat.

Per açò, ha insistit que la promoció de la Comunitat Valenciana que prefereix és "millorar la hipoteca reputacional, acabar amb la imatge de corrupció i esdeveniments com el Benidorm Fest, els Premis Goya o la Copa Davis". "Són esdeveniments que generen imatge positiva, uns altres no aporten valor", ha agregat.