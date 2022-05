La Filmoteca de València se suma al lema 'Sin agua no hay vida' con siete largometrajes del Festival Socialmed

Las sesiones en La Filmoteca se inician el jueves 19 de mayo, a las 18 horas, con la proyección del largometraje 'Amira' (2021), dirigido por el cineasta egipcio Mohamed Diab.

La protagonista de este drama es Amira, una joven palestina de diecisiete años que fue concebida con el esperma de contrabando de su padre encarcelado, Nawar. Aunque su relación desde que nació ha estado limitada a las visitas a la cárcel, para ella sigue siendo un héroe. Su ausencia en la vida de su hija se compensa con el amor y el cariño que recibe por parte de quienes la rodean. Pero, cuando un intento fallido de concebir otro hijo revela la infertilidad de Nawar, la vida de Amira da un vuelco.

Según su director, Mohamed Diab, "'Amira' es una exploración microcósmica de la división y la xenofobia que existe en el mundo de hoy. En el proceso de revelar la identidad de nuestra heroína, la película plantea la cuestión de si el odio es natural o socialmente adquirido".

El viernes 20 de mayo, a las 18 horas, La Filmoteca proyecta la película ucraniana 'Stop-Zemlia' (2021), de la joven cineasta Kateryna Gornostai, que fue galardonada con el Oso de Cristal en la pasada edición de la Berlinale.

Fresco, directo y sensible, el primer largometraje de Kateryna Gornostai dibuja las dudas y los anhelos, los deseos y las intimidades de sus jóvenes protagonistas sin caer en los tópicos. También ofrece un retrato actual de la juventud ucraniana: Masha, una introvertida estudiante de instituto, se ve a sí misma como una marginada, excepto cuando sale con Yana y Senia, quienes comparten su inconformismo.

El sábado 21 de mayo, a las 18 horas, La Filmoteca proyecta 'Colmena' ('Hive', 2021), ópera prima de la cineasta kosovar Blerta Basholli, que obtuvo tres premios en el Festival de Sundance. La película es un alegato en torno a la supervivencia de las mujeres después de una guerra en el seno de una sociedad patriarcal.

'Colmena' se centra en la vida de Fahrije Hoti, una mujer dedicada al cultivo de la miel que se arriesga a crear una empresa después de la desaparición de su esposo durante la guerra. En su aventura empresarial se encontrará con la oposición de su pueblo natal, donde perviven los valores más conservadores del patriarcado. La protagonista, Yllka Gashi, recibió el premio a la mejor actriz en la Seminci de Valladolid. Elisabeth Moss participa en la película como productora ejecutiva.

El domingo 22 de mayo, a las 18 horas, La Filmoteca proyecta 'Una historia de amor y deseo' (2021), de la cineasta tunecina Leyla Bouzid. La película cuenta la historia de Ahmed, un joven francés de origen argelino criado en el extrarradio de París. En la universidad conoce a Farah, una joven tunecina llena de energía que acaba de llegar a la capital. Mientras descubre una colección de literatura árabe erótica, Ahmed se enamora perdidamente de Farah, aunque intenta reprimir sus deseos y sentimientos.

Leyla Bouzid ofrece un relato de chico conoce chica alejado de los estándares habituales de este tipo de narraciones y enmarcado en el seno de la cultura árabe. Estrenada en la Semana de la Crítica de Cannes y aplaudida en festivales como los de Toronto o Valladolid, la película transmite con sinceridad las complejidades del primer amor en un contexto de liberación sexual.

El martes 24 de mayo, a las 20 horas, se presenta 'The Blind Man Who Did Not Want to See The Titanic' (2021), del finlandés Teemu Nikki. La película tiene como protagonista a Jaakko, un hombre ciego que va en silla de ruedas. Está enamorado de Sirpa, con quien ha tenido una relación a distancia por teléfono. Nunca se han conocido en persona, hasta que un día Jaakko decide viajar para encontrarse con ella, confiando en la ayuda de desconocidos para hacer el viaje.

Presentada en el festival de Venencia, la película ofrece un retrato prácticamente inédito de la ceguera, puesto que su director, Teemu Nikki, filma un largo fuera de foco para simular la falta de visión de su protagonista.

El miércoles 25 de mayo, a las 20.15 horas, La Filmoteca proyecta 'La mujer del enterrador' (2021), dirigida y escrita por Khadar Ayderus Ahmed, guionista y director finlandés nacido en Mogadiscio, que utiliza una historia de amor para hablar sobre la crisis sanitaria en África y el matriarcado en el Islam.

Presentada en la Seminci, la ópera prima de Ahmed narra el drama de Guled y Nasra, una pareja enamorada que reside en las afueras de la ciudad de Yibuti con su hijo adolescente, Mahad. Sin embargo, viven tiempos difíciles: Nasra necesita urgentemente una operación costosa para tratarse de una enfermedad renal crónica mientras Guled trabaja duramente como enterrador para llegar a fin de mes.

Las proyecciones del Festival Socialmed en La Filmoteca concluyen el jueves 26 de mayo, a las 18 horas, con la película francesa 'Les héroïques' (2021), de Maxime Roy.

Presentada fuera de concurso en el Festival de Cannes, la ópera prima de Roy es una comedia que tiene como protagonista a Michel, un exyonqui y eterno adolescente que solo piensa en las motos y en salir con su nieto Léo y sus amigos. Con cincuenta años, tiene que lidiar con el bebé que acaba de tener con su exmujer y se esfuerza por no cometer los errores del pasado.

OTRAS SEDES

Además de las proyecciones en La Filmoteca de la sección MED Ficción, Socialmed programa las secciones MED VLC, dedicada a las producciones valencianas, en el Octubre Centre de Cultura Contemporània, y MED DOCS, sobre documentales mediterráneos, en la sala de la Fundación SGAE.

La programación se completa con una amplia oferta audiovisual a través de la sección educativa MED FUTURS y del festival invitado, el Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos de Bogotá, que podrán verse a través del canal de YouTube de SocialMED.

El festival Socialmed está organizado por Valencia Social Rebel con el patrocinio del Ayuntamiento de València y la FACM (Fundación Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo). Cuenta con el apoyo de Cultura de la Generalitat, a través del Institut Valencià de Cultura, y de À Punt Mèdia, como medio oficial.

Además, cuenta con la colaboración de Medcities, la red que coordina a 63 ayuntamientos y uniones de municipios de toda la región mediterránea, el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València, Euromedrights, Caixa Popular, Visit València, Casa Mediterráneo, Fundació Baleària, la Asociación de Diseñadores de la Comunitat Valenciana, València Capital del Disseny, Colla Monlleó, Creacy Asesores y la participación de más de 200 entidades sociales.