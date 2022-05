EL CESM-CV denuncia la "greu situació" de la Unitat de Salut Mental de l'Hospital de Vinaròs

El Sindicat Mèdic de la Comunitat Valenciana CESM-CV ha denunciat la "greu situació" que pateix la Unitat de Salut Mental de l'Hospital de Vinaròs, així com el propi Hospital Comarcal de Vinaròs.

Segons han denunciat diversos companys del Servici de Psiquiatria d'aquest hospital, el servici està "totalment desproveït de psiquiatres, ja que en aquests moments només hi ha un professional en actiu però exempt de guàrdies". "Dos companys han renunciat al contracte i la resta estan absents per diversos motius legals", ha afegit el sindicat.

Davant aquesta situació, el cap de secció va dimitir el passat 6 de maig davant la "greu situació" que pateix l'Unitat de Salut Mental de l'Hospital de Vinaròs, ha apuntat el CESM-CV, que ha afegit que de les 27 vacants oferides al personal mèdic a l'Hospital Comarcal de Vinaròs només han sigut cobertes 4 per borsa, i la resta han eixit com a impossible assignació.

Les causes d'aquesta "greu situació" manifestades pel Servici de Psiquiatria de l'Hospital de Vinaròs són que l'hospital de Vinaròs manca d'unitat d'hospitalització psiquiàtrica i és l'Hospital Provincial de Castelló on ingressen els pacients psiquiàtrics per ser el de referència.

A més, segons el CESM-CV, en aquest moment no hi ha cap psiquiatre que puga fer guàrdies, doncs l'únic que segueix treballant està alliberat de guàrdies per raons de malaltia. Així mateix, ha apuntat, la direcció de l'hospital, "davant la dificultat de solucionar el tema de les guàrdies que presenta aquest Hospital Comarcal", ha donat l'ordre que les urgències psiquiàtriques s'atenguen a l'Hospital Provincial de Castelló.

"Amb freqüència ens trobem amb que no hi ha llits en tota la Comunitat Valenciana on ingressar als pacients d'aquest Departament, aquesta situació se li ha plantejat a la direcció i a Conselleria sense que hagen aportat solucions a dia de hui, ha assenyalat el sindicat, que ha subratllat que el projecte d'hospital de dia actualment està dotat ja de tots els recursos de personal però no existeix un espai físic on situar-ho i per açò està paralitzat.

Així mateix, el CESM-CV ha assegurat que la secció de psiquiatria infantil està sense psiquiatra i es va traslladar a Benicarló fa quasi 2 anys, "la qual cosa augmenta la descoordinació i dispersió d'un servici que amb prou faenes té efectius"; mentre que La falta de psiquiatres a dia de hui en aquest Hospital Comarcal "ha portat a la direcció a la revocació de l'exempció de guàrdies a diversos companys propers a la jubilació, com a possible solució a la manca de psiquiatres".