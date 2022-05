Un equip d'investigació d'UPV i Fisabio celebra nous concerts de video art amb persones amb Alzheimer

Soundcool és un sistema de creació sonora i visual col·laborativa amb mòbils i tauletes tàctils, ideat pel professor i investigador de la UPV Jorge Sastre. Amb la col·laboració del doctor José Manuel Moltó, neuròleg de l'Hospital Verge dels Lliris d'Alcoi i investigador de la Fundació Fisabio, s'ha creat aquest projecte d'investigació que fusiona art i ciència.

Segons han informat en un comunicat, aquesta ferramenta, gràcies a una investigació anterior duta a terme pels mateixos investigadors, s'ha revelat com un sistema "que permet crear prototips d'activitats per a malalties neurodegenerativas col·laboratives o individuals amb música, so, imatge i video en pocs segons".

"Es va comprovar que l'increment de la motivació, la creativitat, la interrelació i la implicació observada en persones amb diversitat funcional i en educació també es donen amb els pacients de malalties neurodegeneratiUs", ha explicat el doctor Moltó.

El concert se celebrarà aquest dijous, 19 de maig, a les 18.00 hores, A l'auditori Alfons Roig de la Facultat de Belles arts de la UPV i s'emetrà per streaming. Posteriorment, s'analitzaran els resultats de motivació, creativitat i implicació mitjançant qüestionaris i es compararan dos casos: un grup amb contacte previ amb Soundcool i l'altre sense cap experiència prèvia.

L'investigador Jorge Sastre ha apuntat que, amb aquestes activitats, "es busca comprovar que els resultats positius obtinguts en AFA Canals (associació de familiars i persones amb alzheimer i altres demències) no són un cas aïllat, així com avançar en la demostració que l'aspecte col·laboratiu potencia l'estimulació cognitiva i progressar en l'adaptació de la tecnologia Soundcool per al cas de malalties neurodegeneratives".

D'aquesta manera, els grups participants, AFA València i AFA Canals, controlaran colors, videos i mescles de videos per a crear videoart des dels seus centres per a dos peces del concert MEVArt X, sobrenomenat MEVArtzheimer.

Donades les restriccions en les residències d'ancians degudes a la covid-19, es va implementar que la connexió entre mòbils/tauletes i l'ordinador poguera realitzar-se a través d'internet, per a realitzar les teràpies a distància. Açò ha permès executar les sessions sense risc per a les persones usuàries dels centres.

L'ús d'aquesta tecnologia ha facilitat que les persones usuàries de l'associació AFA Canals realitzaren video art en directe i a distància per a dos concerts a l'octubre i novembre de 2021 amb excel·lents resultats. Amb aquests resultats es va completar la Fase 1 de validació del sistema, demostrant la seua aplicabilitat en la població.

Ara, es pretén iniciar la Fase 2 en el marc del projecte d'investigació TANTAENDSCovid (UPV-Fisabio Teràpies Alternatives basades en Noves Tecnologies Audiovisuals per a Malalties Neurodegenerativas en Distanciación Social Covid-19), finançat per la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, i pel Programa de col·laboració UPV-Fisabio (Polisabio).

En aquesta segona etapa es valoraran diferents paràmetres per a disseny de teràpies i proves a petita escala en pacients, per a açò es realitzarà la mateixa activitat amb usuaris d'AFA València, que mai han utilitzat el sistema, i de nou amb usuaris d'AFA Canals.