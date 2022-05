CSIF denuncia "irregularitats" en el procés per a triar al nou coordinador de l'Ajuntament de Castelló

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha denunciat noves "irregularitats" en el procés per a designació del lloc de coordinador/a de l'Ajuntament de Castelló, convocatòria contra la qual la central sindical ja va presentar el passat mes de març un recurs de reposició.

En aquest cas, CSIF ha alertat que tant la llista de persones admeses i excloses en el procés com la designació de les persones que conformen el tribunal, "no s'ajusten a dret", per la qual cosa ha ratificat l'engegada d'un contenciós per a portar el procés als tribunals.

"En el cas de la llistes de les persones admeses i excloses, hi ha hagut un canvi de criteri, ja que ara s'exigeix als aspirants ser funcionaris de carrera del subgrup A1, cosa que no figurava inicialment en les bases", han explicat des de CSIF, que han detallat que "per a poder presentar-se únicament es requeria ser personal de carrera o personal laboral de les Administracions Públiques com a titulat superior o ben ser professional del sector privat amb cinc anys d'experiència i titulat superior, per la qual cosa el nou requisit suposa canviar les regles".

"Si les bases no compleixen la legalitat vigent, demanem que les anul·len i les facen noves", han recalcat des de CSIF, que també han denunciat que, en el cas del tribunal designat per a conformar la comissió de valoració en aquest procés selectiu, "no hi ha ni un sol professional pertanyent a l'àrea de seguretat, ni Policia, ni Bombers, ni Protecció Civil ni agents de mobilitat, sinó que es tracta de persones d'altres departaments".

"Malgrat que aquesta figura, que a més fins a fa alguns anys era assumida pel propi cap de la Policia Local com una funció més, s'encarregarà de coordinar l'àrea de Seguretat Ciutadana, el fet que en el tribunal no hi haja ni un integrant d'aquestes àrees, a més d'infringir les bases, suposa un menyspreu a aquests professionals", han ressaltat des de CSIF.

En eixe sentit, des de la central sindical han reclamat que es modifiquen les bases conformement a la legislació vigent i s'esmenen aquestes "greus deficiències".