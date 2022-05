Los taxistas catalanes han iniciado la mañana de este jueves una marcha lenta contra los vehículos de transporte con conductor (VTC) coincidiendo con una jornada de huelga de las 10 a las 14 horas. Han empezado la protesta de Barcelona, la más importante en el cruce de Gran Via con Balmes y la acabarán en el Parlament.

Con la huelga, que secundan Élite Taxi, Taxi Companys y STAC -principales sindicatos del sector-, los taxistas reclaman a la Generalitat que el borrador del decreto-ley que regulará la actividad de los vehículos de transporte de alquiler con conductor (VTC) cumpla con la ley estatal, es decir, con el conocido como decreto Ábalos.

Este establece una ratio de un VTC por cada 30 taxis en el servicio urbano y prohibirá a partir de octubre a los VTC circular en zonas urbanas, pues la moratoria de cuatro años que se lo permite acaba el 29 de septiembre. La última decisión, no obstante, la tienen las comunidades autónomas.

El portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez, exige que se aplique esta proporción, porque es la que protege a unos y a otros. Ha explicado a los medios que, poco antes del inicio de la protesta, la concentración de taxis en Gran Via con Balmes mantiene cortada la Gran Via desde la calle Urgell "y ya está llena de taxis hasta la calle Casanova, y no paran de llegar".

Tito Álvarez, portavoz de Élite Taxi, este miércoles en la marcha lenta de taxistas de Barcelona. MIQUEL TAVERNA

Álvarez ha asegurado a los periodistas en una atención desde el inicio de la marcha lenta: "No vamos a permitir que nos implanten el modelo de Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid), partidos de izquierdas e independentistas. O somos una cosa o somos otra, pero de perfil no se van a poner con el taxi y menos a las puertas de unas elecciones municipales de Barcelona donde el taxi de Barcelona y sus familias arrastra a más de 40.000 personas. Tenemos memoria, y el que vaya contra el taxi nos tendrá enfrente y lo pagarán en las urnas".

La marcha lenta del taxi de Barcelona de este miércoles cortando la Gran Via de Barcelona. MIQUEL TAVERNA

"No vamos a aguantar más abusos de ninguna administración", ha recalcado el portavoz sindical, en referencia a la moratoria de cuatro años (de 2018 a 2022) a los VTC. "Ahora mismo la Generalitat tiene todas las competencias para regular el transporte urbano de Cataluña y los taxistas decimos claro, que la ley de una VTC por cada 30 taxis es la que tiene que haber en Cataluña, si no, habrá conflicto", ha avisado el líder sindical.

La última protesta de los taxistas tuvo lugar en Barcelona el 23 de marzo, cuando protagonizaron una marcha lenta por la subida del precio de los carburantes provocada por la guerra en Ucrania. Arrancó en la Terminal 1 del Aeropuerto de El Prat y terminó en el Parlament.