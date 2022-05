Si la semana pasada Chanel prometió que visitaría La Noche D, este martes 17 de mayo la catalana ha cumplido lo dicho. Además de recrear el mítico SloMo de Eurovisión que catapultó a España hasta la tercera posición —por ahora—, la artista ofreció una entrevista junto a sus bailarines.

En ella, tuvo la oportunidad de aclarar algo que le quitó el sueño a más de un eurofan durante la noche del pasado sábado: qué pasó con su chaqueta durante la actuación. Tal y como muchos percibieron, por primera vez la polémica torera de la cantante se abrió por completo antes de tiempo.

Lo que podría haberse considerado un fallo fue contado por Chanel como una "curiosidad": según dijo, estaba previsto que llevase la chaqueta (excesivamente pesada, tal y como recalcó en varias ocasiones) cerrada, pero finalmente la abrió por la fuerza de sus movimientos siguiendo lo que le aconsejó "una persona muy querida", que le dijo que se dejara fluir, y así lo hizo.

"Me vi bien, pero hay cosas. Nunca se había abierto la chaqueta hasta ese día. Lo coreografiado no contaba con ello pero la chaqueta pesaba mucho. Y me dijeron pues rómpela, que te dé igual. En ese momento, con la euforia y pasármelo bien lo hice más fuerte y se abrió", recordó Terrero durante la primera gala de La Noche D emitida en directo.

La joven también respondió a algo que varias personas del público podrían haberse preguntado, y es de dónde sale el abanico que mueve la artista durante el número. Y el responsable de ello fue Pol Soto, uno de los bailarines: "Fue capaz de bailar, cantar, guardar el micro y el abanico y correr a dármelo", apuntó la artista.