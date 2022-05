El 'staff' de 'First dates' desvela como sabe si una cita va a funcionar según les ven entrar

Carlos Sobera se reunió con el staff de First dates este martes y les comentó: "Mucha gente me pregunta si nosotros sabemos si una cita va a funcionar o no según les vemos".

"¿Vosotros lo sabéis?", les preguntó. La primera en responder fue Lidia Torrent, que señaló: "El lenguaje no verbal es importantísimo. La postura, la forma, la expresión...".

Lidia Torrent y Matías Roure, en 'First dates'. MEDIASET

Las gemelas Zapata añadieron que "se nota mucho, aunque otras veces te confunden. Hay ocasiones que ves el feeling entre los dos, se ríen, conversan...".

Marisa comentó que "cuando voy por la calle y veo a una parejita, sé si llevan poco tiempo o mucho". Sobera le dijo: "Así que eres un poco cotilla...".

"Soy un poco friki", reconoció la camarera, pero el presentador siguió bromeando con ella: "¡Eres la vieja del visillo o peor!", exclamó el conductor del programa de Cuatro entre risas.