Luna se enamora en 'First dates', pero no de su cita: "Le he mirado dos segundos y le amo”

Los comensales que acuden a First dates en busca del amor no saben si la pareja que les ha buscado el programa de Cuatro será la ideal o no, si encajará dentro de sus exigencias o será todo lo contrario.

Pero nunca había ocurrido es que una de las solteras se enamorara de un hombre que estaba cenando en una de las mesas cercanas a la suya, ignorando por completo al chico con el que le habían emparejado.

Eso fue lo que le pasó a Luna, una joven artista que se definió como "una mujer horizontalmente alta" y que le llevó a Carlos Sobera un retrato que había hecho en su tablet mientras iba al restaurante.

Su cita fue Samuel, que se definió sexualmente como bisexual y no sabía si su cita iba a ser chico o chica. Al ver a Luna reconoció que "es una chica muy guapa".

Samuel y Luna, en 'First dates'. MEDIASET

Ambos encajaron a la perfección, ya que coincidieron en sus gustos por la música, los directos en redes sociales, la pintura, Kirby -personaje de Pokémon-, el manga… Pero la bisexualidad del streamer y que fuera más pequeño que ella empezaron a torcer la velada.

En un momento de la cena, Luna miró hacia su derecha, y allí descubrió a un hombre que la conquistó: "En la mesa de al lado hay un chico que me ha llamado mucho la atención por su nariz. Le he mirado dos segundos y he sentido que le amo".

"Me he enamorado de él a primera vista… Necesito urgentemente su Instagram. Tengo que decirle que me gusta, aunque luego me diga que no quiere nada conmigo. Que sepa de mi existencia", reconoció la artista.

Comensal de 'First dates'. MEDIASET

Al final, Samuel sí que quiso tener una segunda cita con Luna porque "me parece una persona que me puede aportar mucho". Pero ella no quiso volver a quedar de forma romántica.

"Pero seremos los mejores amigos para siempre, compañeros de plataforma y amantes de Kirby. Seguro que haremos algo en Twitch", reconoció la joven.