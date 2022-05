Puig evita acudir a la sesión de control en Les Corts la semana que declara su hermano

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, no se someterá al control de los grupos parlamentarios la semana que viene debido a un viaje institucional y empresarial a Lisboa, la capital de Portugal, que durará cuatro días. El inicio del viaje coincide con la declaración ante el juez el próximo lunes de su hermano Francis Puig, investigado por un supuesto fraude en ayudas públicas para el fomento del valenciano, y está previsto que finalice el jueves, el día que se suele celebrar la sesión de control al president.

Por este motivo, la oposición ha cargado en bloque contra el jefe del Consell, al que acusan de "huir" de Les Corts por excusar su asistencia al pleno de la próxima semana, "casualmente" mientras su hermano comparece ante la justicia en calidad de imputado por la justificación de las ayudas públicas concedidas por varias administraciones, entre ellas la valenciana. Por contra, entre los grupos del Gobierno valenciano, el PSPV asegura que esta "supercumbre" portuguesa lleva meses preparándose y está "plenamente justificada", Compromís reconoce que el Consell "debe rendir cuentas" en el parlamento y que hay margen para "reformular" la sesión de control y UP señala que "forma parte de la agenda del presidente".

Así valoraron los portavoces, en declaraciones antes y después de la junta de síndics, la coincidencia entre el viaje institucional y la citación judicial por ayudas de la Generalitat destinadas a empresas vinculadas a Francis Puig, así como el hecho de que varios consellers (entre ellos los nuevos nombrados este fin de semana) vuelvan a ausentarse en el pleno del 25 y 26 de mayo.

La síndica del PP, María José Catalá, afirmó que no había vivido "nada igual" como diputada ante la "huida permanente" de los consellers y el president. Además, criticó que no hayan aceptado su propuesta de un pleno extraordinario para que comparezcan los nuevos consellers el próximo lunes. "Ya están preparando su campaña con estos cambios de cromos y de consellers", dijo la portavoz adjunta de Cs, Merche Ventura, augurando que dará la "sorpresa" de un nuevo adelanto electoral. Su compañera Mamen Peris añadió que "no es momento de pedir elecciones anticipadas" y exigió al tripartido que "se dejen de peleas y protagonismos internos". Desde Vox, José María Llanos afirmó que "no existen las casualidades en política" y reiteró que la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra (Compromís), "puede ser imputada en cualquier momento" por presunto encubrimiento a los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada.

Desde el Botànic, la portavos adjunta socialista, Carmen Martínez, puso énfasis en la importancia de la cumbre empresarial de Lisboa y afirmó que "se habló incluso antes de la pandemia" y no se ha organizado en "15 o 20 días" cuando se supo la declaración del hermano de Puig. Desde Compromís, Papi Robles abogó por proponer otra sesión de control o por establecer un pleno adicional en julio como otros años, mientras no quiso entrar en si es una falta casual o causal porque "el mundo no se mueve en función de las necesidades de Ximo Puig". Por su parte, la síndica de Unides Podem, Pilar Lima, subrayó que en la sesión de control de este jueves, en la que sí estará el jefe del Consell, preguntará al presidente sobre la corrupción y la figura de los "corruptores", en relación al caso Azud.