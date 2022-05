El taxi vuelve a protestar este miércoles contra los VTC con una marcha lenta en Barcelona

El sector del taxi protesta este miércoles 18 de mayo en toda Cataluña para exigir que se siga manteniendo la proporción de un vehículo VTC por cada 30 taxistas dentro del decreto ley que prepara la Generalitat ante el fin de la moratoria de cuatro años del conocido como decreto Ábalos. El próximo 29 de septiembre, las licencias VTC ya no tendrán permiso para trabajar en vías urbanas. Pero desde los sindicatos del taxi, creen que desde el sector VTC están "negociando" transportar viajeros más allá de esta fecha límite.

El paro, convocado per Élite Taxi, el Sindicat del Taxi de Catalunya y la Agrupació Taxi Companys se lleva a cabo de las 10 de la mañana a las dos de la tarde y en Barcelona consistirá en una marcha lenta por la ciudad acabará ante el Parlament y que confían que tendrá un seguimiento masivo. El portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez, ya ha advertido que el "modelo Ayuso" no funciona ni tiene cabida en Cataluña. Álvarez ha lamentado que el Departament de Territori no se haya reunido "aún" con el sector del taxi.

El 90% de las licencias de taxi de toda Cataluña operan en el Àrea Metropolitana de Barcelona, unas 10.521 frente a las 13.500 que lo hacen por toda Cataluña. Para Àlvarez, en Barcelona "no hay sitio" para que 4.000 licencias VTC operen "sin control".

La última huelga que protagonizó el sector del taxi en Barcelona fue el pasado 23 de marzo, con una marcha lenta por la subida del precio de los carburantes por la guerra en Ucrania. Salió de la Terminal 1 del Aeropuerto de Barcelona y terminó en el Parlament.