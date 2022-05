Manu Soto, nieto de Charo Vega, ha sido sin lugar a dudas el gran descubrimiento de esta edición de Supervivientes. Empezó entrando en directo en programas para defender a su abuela, y al final ha sido acogido tanto por Sálvame como por muchos fans del programa.

Pero esta notoriedad también le ha traído problemas: el acoso en redes. Aunque ya ha tenido que sufrir homofobia desde pequeño, durante el Día Internacional Contra la LGTBfobia ha acudido al programa para denunciar la situación.

"Ahora, como está el anonimato en las redes, todo el mundo tiene como carta blanca para decirte lo que quiera. Como soy afeminado y gitano, se junta todo. Es chungo enfrentarse a esto todos los días", ha explicado a Jorge Javier Vázquez.

"España habrá evolucionado mucho, pero yo he tenido que sufrir estos ataques toda mi vida. Cuando era más pequeño, era mucho más afeminado y tenía que reprimirlo para agradar a la gente. Ahora sí tengo el valor de ser yo, y me encuentro con estos ataques homófobos en redes", se ha quejado.

"Con la familia de mi madre siempre ha ido todo bien. Pero mi padre me reprimía cosas que me gustaban, no me aceptaba. Y mi relación con él ahora no existe", ha confesado.