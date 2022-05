La Plaça del Llibre de Gandia proposa més de 40 activitats i 1.500 títols literaris en valencià

La trobada ha sigut presentada aquest dimarts, en la Biblioteca Central, i ha comptat amb la presència de la directora de la Fundació FULL, Teresa Val; el director de la Plaça del Llibre, Rafael Domínguez; Josepa Costa, assessora lingüística del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València (UPV); la regidora de l'Institut Municipal d'Arxius i Biblioteques (IMAB), Liduvina Gil, i la cap de servici de foment a la lectura de la Direcció general de Cultura i Patrimoni, Carmina Prats.

Durant quatre jornades de la Plaça, els visitants podran descobrir les últimes novetats de les editorials valencianes i gaudir de les més de 40 activitats programades: presentacions de llibres, taules redones, tertúlies literàries, firmes, espectacles infantils i concerts.

Enguany, i per primera vegada en la història del certamen, s'emetrà en directe el podcast de Gent Ràndom, un espai literari presentat per Quim Ruiz, Lourdes Frasquet i Empar Puerto, els qui fan un repàs de l'actualitat literària amb l'excusa de parlar sobre qüestions vitals en clau d'humor; així com un taller de grafiti a càrrec de l'artista Galleta María.

Amb 18 editorials participants, l'eix temàtic és la tradició literària i les arrels identitàries. D'aquesta manera, moltes de les activitats giren sobre aquests assumptes, destacant sobretot les que tenen Joan Fuster com a protagonista, coincidint amb l'any dedicat a commemorar el centenari del naixement de l'escriptor.

La Plaça també albergarà l'entrega dels Premis Literaris Ciutat de Gandia, una cita indispensable en la literatura valenciana que va nàixer en 1959 i ha sigut dedicada des d'aleshores a l'il·lustre poeta Àusias March.

VERTEBRACIÓ LITERÀRIA I TERRITORIAL

En la roda de premsa, Teresa Val ha recalcat que la Plaça del Llibre és un projecte compartit entre diverses entitats que va nàixer fa deu anys i que "ja s'ha consolidat com un gran aparador literari amb més de 40 entitats col·laboradores". "Va sorgir amb una convicció molt forta de normalitzar el llibre en valencià i a poc a poc la vertebració literària es va convertir en la vertebració territorial", ha postil·lat.

Carmina Prats ha incidit en la importància d'aquestes places literàries per a l'expansió del foment de la lectura: "s'han de dur a terme d'una manera transversal, on xiquetes, xiquets, mares, pares, llibreters, autors, editors i mestres, siguen els protagonistes de cadascuna d'elles".

Liduvina Gil ha apuntat que la celebració del certamen a Gandia suposa la consolidació d'aquesta localitat com a punt de referència del mercat editorial i de la lectura en valencià. "Els ciutadans de Gandia podran gaudir d'una varietat molt àmplia d'activitats per a totes les edats durant quatre dies", ha afirmat la regidora, qui també ha emfatitzat en l'èxit de vendes i assistència de l'any passat.