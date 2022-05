Estabilització docent, burocràcia i currículum d'ESO, entre les qüestions "urgents" que sindicats plantegen a Tamarit

El Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha instat Tamarit a "millorar les condicions del sistema educatiu i del professorat".

El sindicat vol una trobada amb la nova titular de la Conselleria per a traslladar-li les propostes i les reivindicacions, com reduir les ràtios, millorar les plantilles docents, eliminar al màxim la burocràcia, recuperar la pèrdua de poder adquisitiu i assegurar la continuïtat del professorat interí en el treball després dels processos selectius".

Per la seua banda, la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha presentat un escrit davant la Conselleria per a sol·licitar una reunió "urgent" amb la nova consellera, amb la finalitat de "tractar temes que no admeten demora".

Aquesta entitat argumenta que aquest tram final de curs constitueix "una etapa especialment complicada per les nombroses qüestions que va deixar pendents de resoldre l'anterior conseller, Vicent Marzà, i que haurà d'afrontar l'actual consellera".

CSIF, que felicita a Tamarit, enumera en el document algunes d'aquestes qüestions que creu més urgents, entre les quals destaquen "el procés d'estabilització del personal docent, el nou currículum ESO i les plantilles en centres per al pròxim curs".

En aquesta línia, el sindicat vol saber la posició de la consellera sobre "contractes de personal covid i el seu manteniment, amb l'objectiu de reduir ràtios per a oferir una atenció cada vegada més personalitzada a l'alumnat".

El sindicat planteja igualment, entre els punts a abordar, "la implantació de la nova llei de Formació Professional a la Comunitat Valenciana" o l'"equiparació salarial per al personal docent", ja que sobre això recorda que l'autonomia valenciana es troba en el lloc 13 de 17 autonomies, amb salaris fins el 300 euros inferiors que els abonats en altres comunitats.

CSIF, en la reunió sol·licitada, també insistirà en la importància del diàleg i la negociació amb els representants dels treballadors.En aquest aspecte li recalcarà la seua predisposició a col·laborar amb propostes i iniciatives que milloren l'educació pública valenciana, de manera que permeten oferir una formació en les condicions més adequades a l'alumnat.

COMPROMISOS AMB LA CONCERTADA

Des de FSIE-CV, sindicat majoritari en l'ensenyament concertat, han desitjat a l'exconseller Marzà "el millor en la seua nova marxa", alhora que demanen a la seua successora que "complisca amb tots els compromisos pendents amb l'escola concertada".

FSIE li ha sol·licitat també una reunió per a tractar les qüestions que van quedar pendents o que estaven en tramitació amb l'anterior conseller. Entre elles, apunten "la necessitat de complir amb la calendarització dels pactes, començant per la negociació de les plantilles i acabar amb els impagaments, ja que encara queden casos pendents aquest curs, millorant la gestió perquè deixen de ser un problema cronificat".

El sindicat considera "necessari" regular un pacte sectorial per a dotar de recursos a la concertada de cara a les exigències de la LOMLOE. En aquest sentit, ha plantejat un acord marc del sector a la Conselleria que contempla "no deixar arrere la part concertada (també a l'Especial concertada i la FP) ni deixar la seua sort al personal de les escoles infantils, majoritàriament femení, per no comptar amb el sector per a l'extensió de la gratuïtat"

"Aquest acord marc conté la negociació de les plantilles que permeta la reducció de la càrrega lectiva, l'augment de la partida d'Altres Despeses, sexennis, i la concreció pressupostària per a dur-ho a terme. "Un full de ruta per a la progressiva equiparació laboral i salarial que permeta acurtar la bretxa de recursos existent entre la part concertada i la pública", assenyala Fsie.