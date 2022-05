Los invitados a 'El Hormiguero' de esta semana: del 17 al 19 de mayo

Con el inicio de una nueva semana, ya se han dado a conocer los invitados famosos y muy conocidos por los espectadores que van a visitar el programa de El Hormiguero, en Antena 3.

El espacio presentado por Pablo Motos va a recibir durante la semana que va del martes 17 de mayo y hasta el jueves 19 de mayo de 2022 a rostros muy conocidos, sobre todo, actores.

Martes 17 de mayo: Sergio Agüero

Conocido como el Kun Agüero, el ex futbolista visita por primera vez El Hormiguero, y lo hace para hablar sobre su carrera deportiva una vez retirado de los terrenos de juego hace apenas unos meses.

El Kun Agüero, con el Barça EP

Miércoles 18 de mayo: Maribel Verdú

El miércoles le toca el turno a Maribel Verdú, la actriz que visita el plató del programa para hablar sobre su nuevo proyecto: Now and Then, la primera serie española de Apple TV+, que se estrena en la plataforma el próximo 20 de mayo.

Maribel Verdú Cinemanía

Jueves 19 de mayo: Óscar Jaenada y Fernando Tejero

Por último, para cerrar la semana, acuden al programa los actores Óscar Jaenada y Fernando Tejero, con el objetivo de presentar su nuevo proyecto, una película titulada La piel en llamas, que se estrena en cines es el próximo 27 de mayo.

Oscar Jaenada GTRES