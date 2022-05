Los expajareros de La Rambla piden al Ayuntamiento un diálogo "sincero y real"

Los expajareros de La Rambla han pedido al Ayuntamiento de Barcelona comenzar el diálogo que los juzgados contenciosos-administrativos instaron a iniciar hace casi un mes, según han explicado este martes en rueda de prensa. La adhesión a la mediación expira este jueves y desde el colectivo lamentan que el consistorio aún no se haya pronunciado.

El portavoz de los Antics Ocellaires, Xavier Cuenca, ha pedido un diálogo "sincero y real" y ha afirmado que la propuesta del juzgado es una "muy buena oportunidad" para encontrar una solución. Por otra parte, el colectivo está recogiendo firmas para impulsar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reconozca a las antiguas pajarerías como Patrimonio Cultural Inmaterial.

Cuenca, que también es el promotor de la ILP, ha expresado que la mediación que piden es un procedimiento que no compromete a ninguna de las dos partes. "No compromete ninguno de los procesos judiciales, no tiene ningún coste" ni ningún "perjuicio" si alguna de las partes se desdice, ha declarado.

El portavoz ha señalado que ellos ya han aceptado llevar a cabo la mediación y ha asegurado que están dispuestos a "volver a cambiar las concesiones".

Por otro lado, Cuenca ha afirmado que llevan cerca de 10.000 firmas recogidas para la ILP. Aunque en el punto de firma de La Rambla han dejado su rúbrica 6.800 personas, ha expresado que les sale más a cuenta salir a pedirlas a otros sitios, como universidades, mercados municipales o plazas, entre otros.

Por eso, esta semana ya se han desplazado a diferentes lugares de la ciudad y de fuera de Barcelona, como a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en Cerdanyola del Vallès, donde recogieron 400 firmas en unas cinco horas.

Finalmente, ha anunciado que harán "actos reivindicativos" en apoyo de la ILP en los próximos meses.

El conflicto entre los antiguos pajareros y el Ayuntamiento viene de lejos. El último episodio se produjo a mediados de abril, cuando un juzgado contencioso-administrativo avaló que los antiguos pajareros de La Rambla mantengan su ubicación actual hasta que finalice el periodo de recogida de firmas de la ILP impulsada en el Parlament, en octubre.

La resolución judicial aceptaba las cautelares pedidas y, por tanto, mantener la suspensión del desalojo "hasta que se acredite la recogida de las firmas necesarias para seguir con la iniciativa presentada". Esta pide en concreto que sean considerados Patrimonio Cultural Inmaterial.