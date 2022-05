La sombra de la duda sigue planeando por encima de la organización de Eurovisión. Los problemas de votación con varios de los países presentes en la final siguen trayendo cola, sobre todo porque la posición de España podría haber cambiado.

Y uno de los que lo cree así es, sin ir más lejos, Risto Mejide, desde su programa de Todo es mentira. "El robo del siglo. Poco se ha dicho. Nos han robado Eurovisión", ha comenzado el programa. "A mí no me basta con ser segundos si nos dan los votos.

"Estaba solo en mi casa. Me puse a gritar. Salí a la calle y necesitaba en ese momento compartirlo. A mí siempre me han criticado en los concursos musicales en los que he sido jurado por votar por la historia y no por lo que pasaba encima del escenario. Tenían razón y desde hace años ya no voy en base a lo que ha pasado antes de la actuación", ha dicho.

"En un concurso no hay que votar política. A Ucrania habrá que darle todas las horas que merezca de televisión, de apoyo, de armas... Por llevarse un micrófono de cristal no van a estar los ucranianos mejor. Es un buenismo inaceptable", ha sentenciado el presentador.