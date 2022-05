Detingut un repartidor per assetjar una clienta a qui va arribar a enviar un vídeo sexual

La investigació es va iniciar després de tindre coneixement els policies que una dona pel que sembla estava sent assetjada des de feia diversos mesos pel repartidor d'una empresa de paqueteria. L'home li hauria entregat un paquet en el seu domicili i pel que sembla es va quedar amb el seu número de telèfon per a contactar-la a través d'una aplicació de missatgeria instantània, segons ha explicat la Policia Nacional en un comunicat.

L'home presumptament va insistir a contactar amb la víctima fins a en nou ocasions més, bé a través de missatges o videotelefonades que la víctima rebutjava o ignorava.

Els policies van esbrinar que el sospitós, en no obtindre resposta, presumptament va intentar contactar de nou amb la dona a través de l'entrega d'un altre paquet. Fins i tot, el marit de la víctima va arribar a sorprendre'l als voltants de la finca on residia la víctima i li va recriminar la seua actitud.

No obstant açò, lluny d'aturar la seua obstinació, l'home presumptament li va enviar a la víctima un video de contingut sexual i li va preguntar si li agradava.

Finalment i davant tals fets, els agents han identificat i detingut al sospitós com a presumpte autor d'un delicte d'assetjament. L'arrestat, d'origen colombià i sense antecedents policials, ha sigut posat en llibertat després de prendre-li declaració, no sense abans ser advertit de l'obligació de comparéixer davant l'autoritat judicial quan fora requerit per a açò.