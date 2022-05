Ribó exigeix a Murthy "disculpes públiques" pels àudios i assegura que li generen "profunda desconfiança"

Així s'ha pronunciat Ribó després de les afirmacions de Murthy publicades en mitjans de comunicació. En un d'aquests àudios, el president de l'equip afirma que Compromís vol donar suport al nou camp de futbol i els socialistes parar-lo, mentre "el PP està de costat".

Ribó ha insistit que li van dir al club "molt clarament que havia de complir escrupolosament amb el que deia en la declaració d'interés comunitari". Per açò, ha remarcat que la relació entre Ajuntament i equip no canviarà després d'aquests àudios.

"La relació de l'Ajuntament amb el València està perfectament escrita. Per açò, si veiem que es donen passos efectius per a fer l'estadi com indica l'ATE, continuarà. Volem que s'acabe", ha agregat.

No obstant açò, ha insistit que és "imprescindible" demanar disculpes per les seues paraules i ha assenyalat: "Que envien a juí el que vullguen, nosaltres continuarem demanant que acaben l'estadi". I és que per a Ribó, l'important és que es finalitze, "siga l'amo el senyor Lim o siga el senyor Lam".