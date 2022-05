Pobreza mensual

El próximo día 28 de mayo es el día de la pobreza menstrual que, si no lo saben, significa no tener acceso a productos de higiene menstrual, pero también no tener agua potable, jabón y otros recursos esenciales para la higiene y salud íntima. Resumiendo, es cuando tienes que elegir entre comprar harina o compresas porque no puedes costearte ambas. Un paquete de tabaco cuesta como uno de tampones, lo primero lo haces por elección, destroza tu salud y repercute en el coste de la sanidad pública, pero recauda muchos impuestos, lo segundo es una necesidad de la mitad de la población todos los meses de la mitad de su vida.

Y ¿sabían que el IVA de la viagra es más bajo que el de la higiene íntima de las mujeres?

La reducción del coste de estos productos es una demanda ya antigua ante la subida constante año tras año, una reivindicación que estaba cerca de alcanzarse con la nueva ‘ley del aborto’ que se aprobó ayer. Finalmente, la petición del IVA reducido en este tipo de productos, tras barajarse, se ha quedado fuera. ¿Sabían que una de cada cuatro mujeres en Europa y dos de cada diez en España sufren pobreza menstrual? Según un estudio del Instituto Universitario de Investigación en Atención Primaria Jordi Gol i Gurina Equidad y salud menstrual, financiado por la European Society of Contraception and Reproductive Health y con apoyo de DIM Protect, el 22,2% de las participantes dicen no haber tenido acceso a productos menstruales en algún momento de su vida por cuestiones económicas. Y ¿sabían que el IVA de la viagra es más bajo que el de la higiene íntima de las mujeres? Pues eso que, una vez más, ellos lo tienen más fácil para mantenerse arriba, me pueden comprar la metáfora o no, pero la verdad es que nuestra realidad es mucho ‘más dura’ y sin pastillita azul.