Compromís reorganitzarà el grup parlamentari a fi de mes després de la dimissió de Marzà com a conseller

"Serà un diputat amb les mateixes condicions que la resta de diputats", ha recalcat la síndica de la coalició, Papi Robles, en roda de premsa després de la junta de portaveus i el primer dia de Marzà com exconseller.

Robles, després de bromejar amb que "ha entrat per la porta i ha saludat", ha assegurat que estan "molt contents" de tindre'l en el treball diari i que ja "es nota la seua presència".

A partir d'ací ha garantit que la intenció és que "tothom tinga les mateixes competències, drets i obligacions", alguna cosa que establiran en la reunió del grup parlamentari després del ple de finals de mes.

Ha avançat que Marzà ocuparà el seient de Graciela Ferrer i que no estarà al costat dels portaveus adjunts, mentre ha remarcat que no han parlat sobre la possibilitat que siga nomenat com un d'ells.

A més, Robles ha recordat que ja van haver de reorganitzar-se a l'inici de l'any per l'eixida de Fran Ferri com a síndic i va ser un procés "totalment normalitzat".