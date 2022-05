Violeta Mangriñán desvela los detalles de la 'baby shower' que está a punto de celebrar

Violeta Mangriñán está ya en el séptimo mes de embarazo y sus nervios empiezan a aflorar. Ante la llegada de Gala, que será su primera hija junto a su pareja Fabio Colloricchio, la influencer ha compartido con sus seguidores los primeros detalles de la baby shower.

La joven, de 28 años, comparte cada nuevo paso que da en esta etapa. El próximo es la baby shower. Será celebrada en Valencia, más concretamente en El Celler de la Ibola, un enclave que conoce muy bien la influencer, pues pertenece a su prima.

"Es un sitio acogedor donde se hacen catas de vino pero que ese día estará reservada únicamente para mis amigos y familiares. El sitio no podía ser otro y no puede ser más perfecto", dijo Violeta en sus stories.

Capturas de las historias de Violeta. violeta_mangrinyan / INSTAGRAM

El día que se celebrará ya está elegido, aunque no será ella quien lo desvele. "La idea de la fecha fue cosa de mi madre porque gracias a ella siempre la hemos celebrado mi hermana y yo de pequeñas", dijo curiosamente.

En cuanto al look que llevará la futura mamá, ha confesado que todavía no lo tiene. Sin embargo, sabe a la perfección lo que quiere. "He pensado en un vestido no muy arreglado, pero tampoco playero o top y falda", dijo Mangriñán.