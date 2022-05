Joaquín Cortés, desahuciado y condenado a pagar una cuantiosa cantidad de dinero a su casero

A principios de años salía a la luz la noticia de que el bailaor Joaquín Cortés podría perder la casa en la que vive en Lisboa (Portugal) por una deuda que habría contraído con el casero de 20.000 euros.

Según ha informado el medio portugués Correio da Manhã, el andaluz llevaba 18 meses sin pagar el alquiler. Concretamente, desde 2020 sin pagar la mensualidad, que ascendía a 1.200 euros.

Por ello, el propietario habría iniciado medidas legales para poder recuperar su vivienda, situado en un exclusivo barrio de la capital portuguesa.

Ahora, el mismo medio informa que, tras varios meses enfrentados en los juzgados, Cortés ha recibido una orden de desahucio y, además, ha sido condenado a pagar 55.000 euros al propietario.

Según la misma información, el bailaor no se presentó al juicio, donde el juez dio por probados todos los hechos.

Además, el propietario de la casa está contento con la resolución, aunque no confía en que el artista le abone el dinero, pues desconoce su paradero. "Espero pronto poder entrar a la casa para ver cómo está. El señor Joaquín dijo que me iba a devolver las llaves, pero de momento no lo ha hecho", ha señalado a los medios locales.

En su momento, su pareja y madre de sus dos hijos, Mónica Moreno, admitió la deuda, aunque explicaba que se debía a las "terribles condiciones" en las que se encontraba el piso. Principalmente, debido a humedades y termitas.

"Durante días no pudimos dormir en nuestra habitación porque había muchos bichos, luego productos tóxico... Fue una experiencia horrible", narró.

Además, la relación entre Cortés y el arrendador habría sido muy buena antes del impago, de hecho, hasta decidió descontarle 400 euros del alquiler, siempre y cuando le pagara varios meses por adelantado.