L'oposició acusa Puig de fugir de les Corts a un viatge empresarial a Lisboa mentre declara el seu germà davant el jutge

Per contra, entre els grups del govern valencià, el PSPV ha assegurat que aquesta "supercumbre" portuguesa porta mesos preparant-se i està "plenament justificada", Compromís ha reconegut que "el govern ha de rendir comptes" en el parlament i que hi ha marge per a "reformular" la sessió de control i UP ha assenyalat que "forma part de l'agenda del president".

Així han valorat els portaveus, en declaracions abans i després de la junta de síndics, la coincidència entre el viatge institucional i la citació judicial per ajudes de la Generalitat destinades a empreses vinculades a Francis Puig, així com el fet que diversos consellers -entre ells els nous nomenats aquest cap de setmana- tornen a absentar-se en el ple del 25 i 26 de maig.

Entre l'oposició, Mª José Catalá (PP) ho ha definit com "una fugida en tota regla" i ha recordat que Puig ja va faltar a la sessió de control després de la renúncia de l'exportaveu socialista, Manolo Mata, per a centrar-se en el seu paper d'advocat del presumpte capitost del cas Assut. "El govern valencià està paralitzat i fuig de les Corts", ha denunciat, per a advertir que suposa "un mal auguri".

De fet, Catalá ha assegurat que no havia viscut "res igual" com a diputada davant la "fugida permanent" dels consellers i el president. "Si estan esgotats, el millor que poden fer és convocar eleccions, si no que vinguen a donar la cara", ha urgit, i ha criticat que no hagen acceptat la seua proposta d'un ple extraordinari perquè compareguen els nous consellers dilluns que ve.

Com a portaveu adjunta de Cs, Merche Ventura ha criticat que Puig "té alguna cosa que amagar o no vol respondre" i que ja és la tercera vegada que no acudeix a una sessió de control. "Ja estan preparant la seua campanya amb aquests canvis de croms i de consellers", ha asseverat, augurant que donarà la "sorpresa" d'un nou avançament electoral. La seua companya Mamen Peris ha afegit que "no és moment de demanar eleccions anticipades" i ha exigit al tripartit que "es deixen de baralles i protagonismes interns".

José Mª Llanos (Vox) ha titlat la falta del president d'"atemptat a la democràcia i menyspreu a les Corts" després d'una remodelació del Consell que veu com un pegat per a "allargar l'agonia als valencians". "No existeixen les casualitats en política", ha dit, i ha reiterat que la vicepresidenta i consellera d'Igualtat, Mónica Oltra (Compromís), "pot ser imputada en qualsevol moment" per presumpte encobriment als abusos sexuals del seu ex-marit a una menor tutelada.

Per contra, la portaveu adjunta del PSPV Carmen Martínez ha rebatut que la cimera de Portugal té tal "magnitud" que és "absolutament imprescindible" que Puig no assistisca a la sessió de control. Ha destacat que assistiran nombrosos empresaris i que "es va parlar fins i tot abans de la pandèmia" i no s'ha organitzat en "15 o 20 dies" quan es va saber la declaració del seu germà.

Papi Robles, síndica de Compromís, ha defès que "el govern ha de rendir comptes en Les Corts", encara que ha remarcat que cal entendre "les agendes" del president i els consellers. Ha advocat així per proposar una altra sessió de control o per establir un ple addicional al juliol com altres anys, mentre no ha volgut entrar en si és una falta casual o causal perquè "el món no es mou en funció de les necessitats de Ximo Puig".

I d'UP, Pilar Lima ha sostingut que el viatge a Lisboa forma part de l'agenda i no poden "jutjar ni valorar-lo" i ha assegurat que Puig "sempre ha donat la cara com li correspon en Les Corts". A més, ha ressaltat que en la sessió de control d'aquest dijous preguntarà al president sobre la corrupció i la figura dels "corruptors".

CONVALIDACIÓ DEL DECRET DE RENOVABLES

D'altra banda, en el ple de la setmana vinent es votarà finalment la convalidació del decret de mesures urgents que va aprovar el Consell fa unes setmanes per a impulsar les energies renovables davant la crisi energètica derivada de la guerra d'Ucraïna, així com la baixada de les taxes autonòmiques.

Compromís ha reiterat que votarà a favor i que té la "ferma intenció" de demanar que es tramite com a projecte de llei, mentre UP pretén negociar-ho amb la nova síndica socialista, Ana Barceló, i el PSPV creu que "és una opció" encara que "seria la primera vegada" que se segueix aquest procés en una norma aprovada pel ple del Consell.

El PP, per la seua banda, ha advertit que votarà en contra de la convalidació i també demanarà la seua tramitació com a projecte de llei, així com que en cas contrari interposarà un recurs al Tribunal Constitucional.

Al marge d'aquest decret, els 'populars' preguntaran en el pròxim ple a la vicepresidenta Oltra si "considera que els errors polítics tenen conseqüències polítiques, alguna cosa que hauria de sonar-li quan estava en l'oposició", i Cs interpel·larà al nou conseller de Sanitat, Miguel Mínguez, per "la possible reversió a gestió pública de l'Hospital de Dénia" i a la recentment nomenada titular d'Universitats, Josefina Bueno, per la política de beques.