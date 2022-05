La 'influencer' Andrea Dalmau le lanza un mensaje a Cepeda y confirma su ruptura: "Siempre me entrego a quien no es para mí"

Luis Cepeda y la influencer Andrea Dalmau han roto después de apenas seis meses juntos. Fue en diciembre de 2021 cuando confirmaron su relación tras ser pillados andando por la calle muy acaramelados.

Desde entonces, no habían dudado en compartir selfies juntos en sus redes sociales. Sin embargo, tras unas semanas sin verlos juntos, la propia instagrammer ha confesado su mala suerte en el amor, dando a entender que la relación ha terminado.

En una ronda de preguntas, fue muy clara cuando sus seguidores quisieron saber como estaba en el plano sentimental. "Parece que siempre me entrego a quien no es para mí", ha declarado, dejando caer que ella y el cantante no habían encajado.

Andrea Dalmau hablando en sus historias sobre su vida amorosa. INSTAGRAM

Además, un par más de respuestas han hecho saltar las alarmas de que el motivo de la separación podría haber sido algo más que la incompatiblidad. Andrea ha asegurado que valora la "lealtad" por encima de otras cosas en las personas, lo que muchos han interpretado como la posibilidad de que haya habido una infidelidad.

La joven, que cumplió 20 años en enero, fue vista en abril en un concierto de su ahora expareja en Madrid y todo apuntaba a que el romance iba viento en popa. Pero las redes no mienten.

A pesar de que Cepeda no ha borrado ninguna de sus publicaciones, Dalmau sí ha eliminado todas las imágenes con el exconcursante de Operación Triunfo y ha dejado de seguirle a su cuenta personal.