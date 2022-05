Oposició i UP exigeixen garantir el futur del València CF després de les "vergonyoses" gravacions de Murthy

Per contra, els socis en les dos institucions (PSPV i Compromís) han reiterat que el club ha de complir amb els acords firmats i no actuar "a esquenes" ni "negociant en despatxos", respectivament.

Així han valorat representants dels grups parlamentaris, a preguntes dels periodistes abans de la junta de síndics, les afirmacions de Murthy publicades en mitjans de comunicació. En un d'aquests àudios, el president de l'equip afirma que Compromís vol donar suport al nou camp de futbol i els socialistes parar-lo, mentre "el PP està de costat".

Entre l'oposició, la portaveu 'popular' tant en Les Corts com en l'Ajuntament, Mª José Catalá, ha acusat Murthy de no estar a l'altura d'un club centenari com el València, per la qual cosa ha urgit als seus màxims responsables a prendre mesures immediates. "L'afició no mereix ser insultada: ni els valencianistes ni els veïns Benicalap mereixen aquesta basca", ha asseverat.

També ha descartat que el seu partit estiga de perfil, recordant que van assistir a l'última protesta de desembre al costat de l'afició, i ha acusat alguns membres del PSPV d'intentar guanyar "visibilitat mediàtica i política" amb aquest conflicte i a Compromís estar "d'amagatons".

Catalá ha reclamat que mantinguen una postura comuna que permeta aprofitar l'"oportunitat" dels 80 milions d'euros destinats per al Nou Mestalla de la Lliga Impulse i el fons d'inversió CVC. A més, ha promès que si arriba a ser alcaldessa en 2023 buscarà un acord amb tots els partits polítics per al futur del club.

De Cs, la portaveu adjunta Mamen Peris ha coincidit que els valencians no mereixen un estadi "fantasma" ni "dos interlocutors" amb l'equip, en al·lusió al consistori i al Consell. El seu grup ja va demanar aquest dilluns la compareixença de la nova consellera d'Obres Públiques, la socialista Rebeca Torró, perquè expose la seua postura entorn d'"un problema que són incapaços de solucionar".

I per a Vox, José Mª Llanos ha reclamat "retornar el club als valencianistes i que uns altres prenguen les decisions", davant unes declaracions que suposen un "menyspreu" tant als jugadors com a l'afició. Ha recalcat que el Nou Mestalla s'ha d'acabar "ja" i no judicialitzar-se perquè "pareix la cançó de l'enfadós".

Per part del Botànic, la síndica d'UP, Pilar Lima, ha lamentat que un equip amb més de cent anys d'història no tinga garantit el nou camp, per la qual cosa ha emplaçat Ajuntament i Generalitat a "asseure's per a veure com ho solucionen" i ha lliscat que "potser" siga necessari prorrogar l'Actuació Territorial Estratègic (ATE). "El VCF i la seua afició mereixen una gestió transparent, responsable i honorable", ha reivindicat.

"NO HI HA DISCREPÀNCIES"

Com a portaveu adjunta del PSPV, Carmen Martínez ha posat l'accent que el full de ruta està marcat per l'Advocacia de la Generalitat. "Seguirem exigint que es complisquen els compromisos, no hi ha cap discrepància entre ningú", ha rebatut, i ha lamentat la "hipocresia" de Murthy i la seua falta de respecte a l'afició.

I Papi Robles, síndica de Compromís, ha coincidit que Meriton -empresa de Peter Lim que gestiona l'equip- està "totalment acabada" després dels àudios d'Anil Murthy. "És una vergonya (...) Aquest senyor haurà de valorar què accions està tenint amb el club i els aficionats", ha asseverat.

Per açò ha exigit que el seu futur no es decidisca "en despatxos com ja va fer Aurelio Martínez -ex-vicepresident de la Fundació del València CF i actual titular de Valenciaport- per a la seua venda sense garanties que ens ha portat a aquesta situació". Ha volgut deixar clar a més que Compromís sempre defendrà l'interés dels veïns i el compliment d'acords com l'ATE.