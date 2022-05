L'EMT amplia el seu protocol contra l'assetjament per a facilitar les denúncies d'agressions LGTBIfòbiques

Així, ha destacat, les víctimes d'una agressió per la seua orientació sexual, identitat o expressió de gènere podran denunciar-la a través de WhastApp o Telegram al telèfon 628 051 047.

Coincidint aquest dimarts amb el Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Lesbofòbia, la Bifòbia i la Transfòbia, el president de l'EMT i regidor de Mobilitat Sostenible a València, Giuseppe Grezzi, ha reiterat el seu "profund rebuig i condemna a qualsevol agressió LGTBIfòbica o delicte d'odi que es produïsca en la societat".

"En el nostre transport públic no cap cap tipus de violència i odi, per la qual cosa volem facilitar la denúncia a les víctimes que puguen patir una agressió pel seu gènere o orientació sexual en els nostres autobusos", ha afegit Grezzi.

Per la seua banda, la regidora d'Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI en la capital valenciana, Lucía Beamud, ha destacat que des de l'ajuntament d'aquesta ciutat s'impulsen "polítiques d'igualtat i prevenció de les agressions com les LGTBIfòbiques en tots els servicis". "Treballem per una ciutat segura on tota la ciutadania té els recursos per a denunciar qualsevol situació d'aquestes característiques", ha assegurat.

Fins al moment, l'EMT ha gestionat aquest tipus d'agressions a través del protocol genèric per a agressions en l'autobús. A partir d'ara, l'empresa municipal pretén "sumar esforços per a previndre i combatre aquest tipus de delictes d'odi amb una ferramenta específica que facilita la denúncia".

L'objectiu, ha ressaltat l'entitat, és "seguir millorant la seguretat de les persones usuàries" dels seus autobusos i garantir que en ells "totes les persones siguen tractades amb igualtat, respecte i dignitat".

ACOMPANYAMENT I COMUNICACIÓ

Tant les víctimes com les persones que presencien una possible agressió poden activar ràpidament el protocol a través del telèfon específic, que està visible a l'interior de tots els autobusos, el 628.051.047, o avisant directament el personal de conducció.

"A partir d'eixe moment, el nostre personal activa el protocol, que inclou acompanyament a la víctima i comunicació amb la policia perquè es persone en el lloc dels fets i evitar que l'agressió quede impune", ha detallat Giuseppe Grezzi.