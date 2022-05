Aitana se convierte en empresaria: se lanza al mercado inmobiliario con un nuevo negocio

Ahora se ha convertido en empresaria inmobiliaria. La diversificación ha sido una de las máximas que ha tenido por bandera Aitana Ocaña desde que salió de la Academia de Operación Triunfo como segunda clasificada a principios de 2018. No solo ha seguido triunfando como cantante con éxitos como Lo malo, Teléfono, Vas a quedarte o su reciente colaboración con su amiga Amaia (La canción que no quiero cantarte), sino que le ha dado tiempo a, por ejemplo, ser imagen de varias campañas publicitarias tanto de moda como de otros servicios como joyas, cuidado del cabello o incluso comida rápida.

Incluso se va a acercar aún más a ese concepto tan influencer de mocatriz (modelo, cantante y actriz): pronto la veremos debutando como intérprete en una comedia romántica de Netflix en la que compartirá pantalla con el actor Fernando Guallar. Cinta, por cierto, no exento de polémica por un argumento que recuerda sin medias tintas a la disputa pública que tuvo su excompañera en el reality Ana Guerra con un vecino por la música y el ruido.

"Es vergonzoso", ha declarado, de hecho, Yalal, el vecino de la canaria, cuando descubrió que la película, aún sin título pero remake de la francesa Tras la pared, narra la historia de una joven pianista que al prepararse para una audición, molesta a su vecino, con quien ha de aprender a convivir.

Y ahora, tras todos estos proyectos, Vanitatis ha informado que Aitana Ocaña se ha pasado al mundo de los negocios y que, a sus 22 años (su cumpleaños es a finales de junio), ya se le han quedado cortas el resto de disciplinas. Por eso, como muchas celebrities, no se ha conformado con menos que con tener su propia empresa inmobiliaria y extender al mundo del ladrillo el buen momento que vive tanto en lo personal, con una relación más que viento en popa con Miguel Bernardeau, como en lo profesional.

Como explican desde el citado medio, no hace sino algo más de un mes, el 13 de abril, cuando se daba de alta la sociedad Sop y Oli SL. Cualquiera de los tres millones de seguidores de Aitana en redes sociales sabrá que dichos nombres son los de sus dos perros, de los que tanto ha presumido. Pues bien, Sop y Oli SL aparece tipificada como una empresa de 'promoción inmobiliaria' y tiene como administradora única a la artista. Asimismo, cuenta desde su inicio con un capital social de más de 600.000 euros.

Esto hace sospechar al susodicho portal de El Confidencial que Aitana ha tomado una decisión que no es una rara avis en el mundillo de las estrellas una vez alcanzan cierto status quo: invertir en inmuebles de manera que haya una renta continuada y fija en el caso de los alquileres o una gran inyección de dinero en el caso de las ventas futuras, ya sean estas de nueva construcción tras adquirir parcelas o bien tras la compra de antiguas viviendas que luego pueden ser remodeladas y reformadas, como hacen multitud de celebs de Hollywood.

Eso sí, como la empresa apenas si tiene un mes de vida es pronto para vaticinar a qué se va a dedicar exactamente, ya que no ha realizado por ahora ninguna inversión. Tiene todas las posibilidades abiertas, puesto que por el momento, y más si se tiene en cuenta que este tipo de negocios, con todos los trámites burocráticos y gestiones bancarias, no es rápido, no consta ninguna propiedad a nombre de Sop y Oli SL.

Ni siquiera, claro, la casa que Aitana compró a título privado en 2021 y en la que actualmente reside junto a su novio y sus dos perros: un chalet de 270 metros cuadraos -divididos en tres pisos- ubicado en el barrio madrileño de Dehesa de la Villa y a la que tardó en mudarse debido a que, al ser una construcción de los años 70, hubo que hacerle bastantes remodelaciones. Quizá entonces le picara el gusanillo, pues recuerdan desde Vanitatis que la catalana supervisó toda la obra, primando la fachada e introducir como si fuera parte del interior lo que hasta entonces hacía las veces de solárium.

Por tanto Sop y Oli SL no es sino la culminación de una mentalidad absolutamente centrada en mantener un gran nivel económico como el que en cuatro años ha conseguido la cantante. No por nada a finales del año pasado protagonizaba la portada de la revista Forbes (en un reportaje titulado Aitana: cómo pasé de OT a ser la estrella del año) y contestaba a Pablo Motos en El Hormiguero con tremenda sinceridad que su padre tuvo que llamarla porque no se creía el dinero que estaba ganando su hija.

"Para tener 22 años, me estoy forrando, estoy pudiendo ganar dinero con algo que me gusta. Pero si no ganase dinero sería también feliz porque es una cosa con la que siempre he soñado", admitió entonces la artista, quien sigue teniendo claro que más allá de la publicidad (Stradivarius, Orbit, McDonalds, Coca-Cola, Yves Saint Laurent, Puma, GHD o Rimmel London), de los dos perfumes que tiene en el mercado o de ser una de las próximas coachs de La Voz Kids junto a Sebastián Yatra, Pablo López y David Bisbal, la música sigue siendo su principal ocupación.

No es solo que esté preparando su tercer álbum, sino que ya ha presentado un primer adelanto del mismo (la canción En el coche, lanzada en abril) así como ha anunciado que sale nuevamente de gira con 11 razones + tour, con seis próximos conciertos en España. Para su cita en el Wizink Center de Madrid agotó las entradas en dos horas. Con que su negocio inmobiliario le vaya la mitad de bien...