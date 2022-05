Comença aquest dimecres el Dia Internacional dels Museus en 8 municipis de les comarques de Castelló

Cultura de la Generalitat, a través de l'Institut Valencià de Cultura (IVC), la Diputació de Castelló i l'Ajuntament de Castelló, col·laboren conjuntament per a organitzar el DIMCAS 2022 -Dia Internacional dels Museus de Castelló-. Les entitats posen els seus museus i centres expositius a la disposició de la ciutadania per a mostrar la ciutat com una icona de l'art i la cultura.

Sota el lema 'El poder dels museus', el Dia Internacional dels Museus d'enguany, que se celebra el 18 de maig, pretén reivindicar la diversitat i la inclusió de les institucions culturals, així com la seua sostenibilitat o el seu poder de construcció de comunitat mitjançant l'educació.

La celebració s'estendrà fins al 22 de maig en diversos espais de Castelló: el MBACAS (Museu de Belles Arts de Castelló), l'EACC (Espai d'Art Contemporani de Castelló), els espais del MUCC (Museu de la Ciutat de Castelló), la Sala Sant Miquel de la Fundació Caixa Castelló i l'ECO, Espai Cultural Obert Les Aules.

També altres localitats com Almenara, Ares, Benicarló, L'Alcora, Onda, Vila-real i Vilafamés disposaran d'activitats culturals entorn del DIMCAS.

El delegat de l'IVC a Castelló, Alfonso Ribes, ha valorat que siguen tres institucions com la Diputació, l'Ajuntament de Castelló de la Plana i l'Institut Valencià de Cultura les que impulsen activitats específiques per a commemorar el Dia Internacional dels Museus i fer-ho conjuntament des del servici públic.

PROPOSTES

Entre les primeres propostes destaquen, aquest dimecres 18 de maig a les 19.30 hores en el Museu de Belles Arts de Castelló, la presència de l'actriu Charo López amb un recital poètic amb el baríton Luis Santana i acompanyats al piano pel mestre Víctor Carbajo.

Durant aquests dies també tindrà lloc en el MBACAS el concert de 'Clariphonia' o 'Minúscula', una proposta d'art per a la infància que proporciona experiències artístiques per a xiquets i adults del seu entorn que els permeten descobrir i nodrir el llenguatge artístic com a mitjà d'expressió i desenvolupar la seua pròpia capacitat creativa.

L'Espai d'Art Contemporani de Castelló també prepara activitats com el taller de Mar Reykjavik. A més, aquest divendres 20 de maig tindrà lloc la visita comentada de l'exposició 'El arbol de la rabia' amb l'artista Julia Galán. A partir de la seua obra 'Ensayos sobre el miedo', la creadora proposa un recorregut a través del com s'activaran tot un seguit de reflexions i pensaments feministes que es troben operant dins de la narrativa de l'obra.

L'EACC també presenta aquest dissabte 21 de maig 'Recreo', la fira de llibres d'art de València, que es traslladarà a l'Espai amb la presència d'una selecció d'editorials i autors independents, centrada en les arts visuals. Aquestes editorials passaran el dia compartint amb el públic assistent els seus projectes i pràctiques de producció. D'altra banda, hi haurà una programació de xarrades i tallers de professionals de l'edició, per a tots els públics, amb la intenció de generar debats presents en la indústria editorial i compartir coneixement.