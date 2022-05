The James Hunter Six arranca a València la seua gira espanyola

El músic de blues, nominat a un Grammy i a un American Music Award, ha actuat durant els últims 30 anys en els carrers de Londres, ha col·laborat com a vocalista i guitarrista amb Van Morrison, ha tocat en grans clubs i teatres de tot el món, ha escrit partitures de cançons i ha gravat un dels àlbums més honests de soul de les últimes dos dècades.

En 2006, Hunter va ser nominat amb el Grammy al Millor Àlbum Tradicional de Blues per 'People Gonna Talk' i l'American Music Award a Artista Emergent.

Ell i la seua banda van viatjar per tot el món en gires interminables i van gravar en l'estudi els seus àlbums més exitosos -'The Hard Way' (amb Hear Music), 'Minute By Minute' (Fantasy Records), 'Hold On!' (Amb Daptone Records) i 'Whatever It Takes' (Daptone Records). En 2016, la revista MOJO li va nomenar el Millor Cantant de Soul del Regne Unit.

Al març de 2020, coincidint amb la quarantena generada per la crisi sanitària a causa del Covid-19, The James Hunter Six van llançar un àlbum de rhythm & blues. Gravat i produït pel cap de Daptone Records, Bosco Mann, responsable del so característic de tots els seus artistes, 'Nick of Time' és "el clar exemple de com tota una llegenda clàssica del soul pot seguir oferint excel·lent nova música, com si d'un pou sense fons es tractara", destaca la producció de l'esdeveniment en un comunicat.

El 14 de febrer de 2022, el grup, i de nou a través del segell Daptone Records, presentava 'With Love, The James Hunter Six', una sèrie de balades romàntiques escrites des del cor.