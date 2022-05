Dua Lipa explica que si estuvo a punto de abandonar la música fue por las críticas

Un mundo sin New Rules, sin Love Again, sin Don't Start Now y, en definitiva, sin Future Nostalgia, uno de los discos mejor valorados por crítica y público de los últimos tiempos. Pero a punto estuvo de no ser una realidad porque su creadora, Dua Lipa, llegó a pensar en abandonar la música. Y todo debido al odio y a los insultos que recibía a través de las redes sociales.

La cantante londinense de 26 años ha revelado que, a pesar de ser a día de hoy una de las mayores estrellas del pop a nivel mundial, hubo una época en la que no soportaba cómo los haters son capaces de analizar hasta el más mínimo detalle para intentar hundirte. Siquiera llegaba a entender qué gana nadie siendo una mala persona desde el anonimato que dan las pantallas.

Por eso tuvo serias dudas de si le merecía la pena seguir o no adelante con su carrera artística, sobre todo años atrás, cuando comenzaba a descollar, tras recibir en un momento dado una oleada de comentarios hirientes y mensajes desagradables que no tenían otra intención que la de minar su moral y su autoestima, tal y como ha revelado en una conversación que ha tenido con el diario británico The Sun.

"Hubo etapas de duda, por supuesto, aunque fuera un poco injusto para mí, porque luego descubrías que muchas de esas personas que habían estado enviándome esos mensajes o que estaban publicando aquellos comentarios no habían estado nunca en ninguno de mis espectáculos", ha rememorado Dua Lipa.

Para la estrella, "las redes sociales se rigen por una moneda tóxica lanzada al aire y que elige aleatoriamente con quién te lo puedes pasar bien y a costa de quién te puedes reír para agradar a los demás", ha explicado la cantante, quien asegura que con el tiempo ha ganado experiencia en este terreno y ya no solo no le afecta tanto sino que ahora ha conseguido confiar más en sí misma.

"Ahora, si alguien me dice algo, es que ni siquiera consigue molestarme", ha añadido una Dua Lipa a la que ha dejado de importarle lo que digan o piensen de ella y que tiene claro que la indiferencia es un arma poderosísima contra quienes solo buscan hacer daño sin más criterio que la malicia.