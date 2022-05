Isa Pantoja estalla contra Charo Vega por su comentario "machista" sobre Isabel Pantoja: "Para tenerle cariño a mi madre..."

Charo Vega, primera expulsada de Supervivientes, regresó a España. Ya en plató, este domingo hizo un comentario con un claro zasca hacia Isabel Pantoja que ha levantado ampollas.

"Yo no me he tenido que casar con ningún torero para ser famosa porque mi padre era Gitanillo de Triana. No me he tenido que casar con nadie para ser famosa, ¡nunca!", dijo en referencia a la artista de Marinero de luces.

Unas palabras que no ha dejado pasar por alto Isa P, hija de la tonadillera, que esa noche tuvo que marcharse de las instalaciones de Telecinco por un problema de salud.

Entonces, la hija de la artista ha utilizado las redes, donde ha estallado contra Charo. "El comentario de no necesito casarme con un torero para ser famosa aparte de machista es mentira", ha dejado claro Isa P.

"Mi madre ya era artista años antes de casarse. Tanto es así que fue el propio Paco quién actuó a uno de sus conciertos para conocerla", explica, para, por último, lanzarle un reproche a Charo. "Para tenerle cariño a mi madre, poquito se demuestra con comentarios como este".