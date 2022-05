Tamarit asegura que su objetivo como consellera será que cada niño de la Comunitat "sea protagonista de su futuro"

La nueva consellera de Educación, Cultura y Deporte, Raquel Tamarit, ha asegurado este lunes que su "principal objetivo" como titular de estas competencias será que cada niño y niña que vive y va al colegio en la Comunitat Valenciana "sea protagonista de su futuro", que no haya menor "al que limiten hasta dónde puede llegar, "niña a la que le digan qué puede y qué no puede estudiar" y que "no haya familia a la que le caiga una lágrima porque no puede pagar la educación de sus hijos".