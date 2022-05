El hastío de Peñagrande: 15 años "aislados" por el corte de una calle que "mató el barrio"

Hace quince años Peñagrande "era un barrio con vida; que respiraba". Había más de 50 negocios funcionando "a pleno rendimiento". Hoy, más de la mitad se han ido. Tres lustros atrás, los vecinos hacían la compra en tres supermercados: "ahora tenemos cero". Y si entonces iban andando a la zapatería, ferretería, farmacia o librería, hoy tienen que coger el coche. "El último negocio que se trató de abrir fue el quisco y duró tres meses...", lamenta Jesús Ángel Puerta, portavoz de la asociación Peñagrande. Su compañero, el dueño del Mesón del Monte, atestigua la dificultad de tener un negocio en la zona y el desamparo en que viven. "Fíjate, llevamos más de una hora y media aquí y habrán pasado tres personas. Y mira el autobús: viajan solo dos personas...", añade Alberto López.

Porque lo que había hace 15 años era una calle que conectaba el barrio con la M-30. Tan solo 180 metros eran lo que daba vida a la zona: los camiones tenían un rápido acceso, lo que incentivaba el comercio, y los vecinos tenían una conexión directa con la vía principal. Una conexión, que se cortó con la remodelación de la M-30 y que el Ayuntamiento no ha vuelto a habilitar pese a que iba a ser provisional. "El corte de la calle mató el barrio. Nos ha hundido", dicen los portavoces de la asociación, que en quince años no han cesado en su empeño por acabar con el aislamiento. Aún menos en 2022, cuando están a punto de ver la luz.

Historia de un aislamiento

Los vecinos de Peñagrande que reivindican un acceso a la M-30. José González

El aislamiento se remonta a 2007, cuando el Ayuntamiento llevó a cabo la ampliación de la infraestructura a la altura del barrio de Peñagrande, lo que supuso el corte de la vía de comunicación tanto en entrada como en salida entre dicho barrio y la calle Nueva Zelanda [hoy Juan José López Ibor], así como de los barrios contiguos, como Valdezarza, Tetuán, Cuatro Caminos.

No obstante, el perjuicio iba a ser provisional, pues esta calle volvería a habilitarse una vez se ejecutara el proyecto de urbanización del PPRI Joaquín Lorenzo (APR 08.02 Joaquín Lorenzo). Mientras tanto, se les habilitó temporalmente el sentido de salida del barrio hacia Isaac Rabin, pero no así el sentido de entrada, que "obliga a los vecinos a realizar un recorrido de casi dos kilómetros" para acceder al barrio desde la rotonda Isaac Rabin, que dista 160 metros de la rotonda de Ricote. Corría el año 2007 y, hoy, en 2022, aún no tienen su calle. Tampoco nuevas viviendas.

La rotonda de Isaac Rabin. José González

Y es que en 2010 la promotora Noriega, que era la que iba a encargarse de la construcción de la nueva urbanización, quebró, dejando solo un 30% del proyecto ejecutado. "Dejó paralizada la construcción y, posteriormente, por los intereses de los distintos propietarios de los terrenos que atendían exclusivamente a su beneficio particular", dice el vecino.

El proyecto que se adjudicó a una nueva empresa está a punto de ver la luz. El pasado mes de febrero, el Pleno aprobó definitivamente el proyecto de urbanización del PPRI Joaquín Lorenzo, ubicado en el barrio de Peñagrande (Fuencarral–El Pardo). Un proyecto que los vecinos celebran con la boca pequeña. Porque tras quince años de espera, ven lógico adelantarse a cualquier adversidad, como pueden ser nuevos retrasos, así como, desfases del proyecto que nació hace ya 25 años.

Exigencia: apertura urgente de la calle que cerró en 2007

La conexión entre la glorieta de Ricote y la de Isaac Rabin "es crítica para el acceso de vecinos y usuarios al barrio", por lo que "consideramos su ejecución y apertura totalmente prioritaria" dentro del proyecto de urbanización de la zona afectada por el 'APR 08.02'. De este modo, la asociación solicita al Ayuntamiento de Madrid que habilite "los oportunos procedimientos que permitan la apertura inmediata de esta vía de comunicación al comienzo de las obras de ejecución de la urbanización de la zona, de modo que no sea necesario retrasar varios años nuevamente su apertura con el consiguiente perjuicio para los vecinos y contribuyentes que viven en este barrio".

El túnel que se contruyó hace una década y que serviría de conexión. José González

Basta con darse un paseo por el terreno -aún desangelado- para comprobar que la conexión está casi preparada. Pues una de las tareas que dejó Noriega antes de quebrar fue un túnel, que dibuja perfectamente el tramo por donde transcurriría la calle. Por eso, los vecinos, creen que la obra es cuestión de "voluntad política" y exigen al Ayuntamiento que encargue de abrir la calle antes de que se construyan las viviendas, dado que la promoción podría alargarse otros cinco años más.

Otra solución: un baipás para descongestionar la rotonda

Según lo previsto en el proyecto de urbanización de esta zona, se desarrollará un cruce con semáforos en la intersección de la nueva calle con la rotonda Isaac Rabin, que se unirá al ya existente en la misma rotonda. "La glorieta Isaac Rabin soporta actualmente una gran carga de tráfico", alimentado fundamentalmente por las incorporaciones y accesos hacia y desde la M-30, así como por la vía de comunicación con el túnel de Sor Ángela de la Cruz que comunica la M-30 con la Castellana. Los vecinos creen que la incorporación del principal acceso al barrio de Peñagrande a través de esta misma rotonda, con un cruce semafórico, "incrementará sensiblemente el tráfico en esta rotonda y los tiempos de espera para el acceso y salida del barrio".

Jesús contempla la M-30 desde el barrio cortado por el terreno. José González

Así, proponen crear dos baipás para facilitar el acceso y la salida del barrio sin que sea necesario el acceso a la rotonda Isaac Rabin, con un doble objetivo: descongestionar la rotonda al disminuir el volumen de vehículos que se desviarán para acceder al barrio y para salir de este en dirección M30 sur y disminuir los tiempos de espera de los usuarios que accedan o salgan del barrio, al no tener que circular a través del cruce semafórico de la rotonda.

El primero sería de entrada y permitirá el acceso al barrio desde la vía de servicio de la M-30 sin necesidad de atravesar el cruce semafórico de la rotonda Isaac Rabin. Porque la incorporación al baipás de entrada se debería realizar 100 metros antes de la rotonda con un carril lateral que facilite el desvío de los vehículos, acorde a la propuesta vecinal. Y el segundo, serviría de incorporación a la vía de servicio de la M-30 sur y permitiría la salida del barrio evitando el acceso a la rotonda Isaac Rabin. "Este ramal debería tener una longitud que permita la incorporación de entrada hacia la M-30 Sur", dice la asociación.

El Ayuntamiento de Madrid recoge el guante. "Los servicios técnicos están analizando ambas peticiones y después contestará a ambas solicitudes", sostiene el área de Obras y Equipamientos a 20minutos.