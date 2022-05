Soler defèn en el seu comiat els passos donats per a canviar el finançament: "Arcadi, et toca continuar la faena"

Per la seua banda, España, que fins que aquest dissabte es van anunciar els canvis en el Consell ocupava la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, ha assegurat que arriba al nou càrrec amb "optimisme" i "humilitat", i ha defès una Administració "emprenedora, dialogant i eficient" que entenga que "política i economia són indissolubles". "Intentaré deixar les coses una miqueta millor de com me les he trobat", ha promès.

Durant el seu discurs de comiat, Soler s'ha mostrat "orgullós" i "content" del treball realitzat i d'"haver servit al govern de la Generalitat i al Botànic I i II durant set anys". "Per a un valencià militant és l'honor més gran que existeix", ha manifestat i ha asseverat que "sempre" ha volgut "el millor futur per als cinc milions de valencians".

En aquest sentit, ha ressaltat la importància del diàleg social que "s'ha convertit en un part de l'ADN d'aquest govern que vol canviar les coses". "Des de les diferències, hem aprovat set pressupostos que parlen de l'estabilitat d'aquest Consell", ha celebrat.

Soler ha posat en valor els "intents" per aconseguir que el gasto per capita a la Comunitat fóra similar al de la mitjana espanyola, la digitalització de l'Administració accelerada durant la pandèmia, les reformes fiscals, l'execució al 100% dels fons europeus o la construcció d'una banca pública "eficient del segle XXI, que s'ha convertit en un instrument de la política social, econòmica i d'antidespoblació".

No obstant açò, ha lamentat que s'ha avançat "insuficientment" i ha apuntat que, "encara que l'objectiu de millorar el finançament ha rebut una actitud molt diferent respecte a la disposició de recursos, el sistema de finançament autonòmic no ha canviat". "Açò és insuportable des del punt de vista teòric, moral i polític, i fins i tot anticonstitucional", ha conclòs.

En l'acte d'entrega de cartera de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic han assistit la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra; el vicepresident segon i conseller d'Habitatge, Héctor Illueca; la nova consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Rebeca Torró, i la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo.

A més, han estat presents el president de la Diputació de València, Toni Gaspar; els secretaris generals de CCOO PV i UGT PV, Ana García i Ismael Sáez, i la vicealcaldesa de València i secretària genera del PSPV-PSOE en la ciutat, Sandra Gómez, entre uns altres.

"NO SERVEIX DE RES UN PRESSUPOST QUADRAT"

España ha començat la seua intervenció recordant "una història de l'antiga Facultat d'Economia de la Universitat de València, en la qual un mestre -Vicent Soler- i un alumne -ell mateix- compartien una mateixa passió per l'economia i la política". "Durant aquella època vaig aprendre moltes lliçons, com que existeixen uns recursos limitats entre usos alternatius, el valor de l'estabilitat i de la sensibilitat social o que el rigor pressupostari marca la diferència entre societats", ha assenyalat.

Així, ha promès aplicar aquestes lliçons durant el seu pas per la cartera d'Hisenda perquè, segons ha afirmat, "no serveix de res un pressupost quadrat i amb rigor si la societat no té les oportunitats necessàries i no pot respirar ni viure". Per açò, ha declarat que el seu objectiu "primordial i absolut" és treballar per una ocupació "sostenible, no precària i estable", alhora que ha asseverat que "abans de prendre una decisió" tindrà en ment "ajudar a totes aquelles persones sense llar, que no arriben a fi de mes o que no tenen possibilitat de treballar".

España ha bromejat que la "primera sensació" que va tindre després d'assumir la nova cartera va ser que tot "va començar a paréixer car", i ha destacat que arriba al càrrec amb "optimisme" i en el que ha denominat el "moment valencià". "Malgrat el context, la societat valenciana ha aconseguit que Volkswagen vinga a Sagunt i s'inicie una reindustrialització verda i sostenible i tenim l'oportunitat històrica per a la Comunitat que ofereixen els fons europeus", ha indicat.

"No seria just ignorar que s'ha avançat molt amb el finançament i s'ha aconseguit que el problema del sistema autonòmic de finançament estiga en l'agenda del Govern d'Espanya", ha valorat, però ha subratllat que "cal continuar, perquè no es tracta igual els espanyols depenent d'on visquen".

Finalment, ha agraït al president de la Generalitat, Ximo Puig, la "doble confiança". "Assumisc el càrrec amb humilitat, sabent que l'herència del mestre i amic Soler és molt alta, i conscient que no sempre té raó, pot equivocar-se, ha de tindre empatia i saber que no existeixen veritats absolutes", ha resolt.