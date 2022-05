Collboni a Maragall sobre el espionaje: "Son básicamente insidias sin fundamento"

El primer teniente de alcalde y regidor de Economía, Trabajo. Competitividad y Hacienda, Jaume Collboni, ha reaccionado a las acusaciones del jefe de la oposición en el Ajuntament, Ernest Maragall, sobre el espionaje a políticos municipales, afirmando que “mezclar el espionaje con la negociación para la configuración de un gobierno en la ciudad de Barcelona, no tiene pies ni cabeza”. Collboni ha sentenciado la polémica diciendo que “no quiero alimentar ningún culebrón, con unas manifestaciones que son básicamente insidias y que no tienen ningún fundamento”.

El regidor de Economía del Ajuntament de Barcelona ha apuntado más arriba y ha pedido al President de la Generalitat y coordinador nacional de Esquerra Republicana que “que ponga orden en Barcelona, y que haga rectificar al señor Maragall como ya le hizo hacer unos meses cambiando el apoyo a los presupuestos municipales”. Además, Jaume Collboni matiza que “me ha sorprendido la virulencia de estas declaraciones de un profesional de la política que hace 50 años que se dedica y de quien se espera más sentido de ciudad y más sentido común”.

El primer teniente de alcalde ve en este caso un acto de campaña y afirma que “el señor Maragall ha estado casi desaparecido tres años. Ahora ha decidido iniciar la carrera electoral y no ha encontrado mejor tema que esta especie de elucubración que no tiene ningún sentido”.

Finalmente, Collboni ha argumentado sobre aquella negociación que fue solo con criterios “políticos”. Para ello comparó el caso de Salvador Illa , que “ganó las elecciones y ahora no es presidente porque no tenía mayoría parlamentaria. El señor Maragall ganó las elecciones pero no tuvo la capacidad de articular una mayoría en el Ajuntament”. También comparó el comportamiento de uno y otro señalando que “el señor Illa, que habiendo ganado las elecciones no está en la presidencia, no está todo el día cuestionando la legitimidad de nadie ni la de los procesos democráticos”.

Jaume Collboni concluye sobre las negociaciones para formar el gobierno municipal en Barcelona que que “se plantearon en términos transparentes en clave de ciudad. Se creyó que Barcelona podía tener un mayoría progresista no independentista y es lo que hicimos: un pacto entre el partido del señor Valls, el PSC y los Comunes. Esta es la historia de este proceso. A partir de aquí, es hacer elucubraciones”