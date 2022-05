'Carnival Striptease' destapa la violència estètica i els cànons de bellesa en Sala Ultramar

Aquesta proposta s'inspira en l'obra de la fotògrafa Susan Meiselas per a posar el focus sobre la tirania que patixen diàriament els cossos de les dones.

'Carnival Striptease', amb els actors Carmen Comes i Carles Sanchis, treballa sobre la idea contraposada de dos èpoques: la que va viure Meiselas allà pels anys 70 i l'actual on els cossos de les dones continuen sent sexualitzats per a guanyar diners i on la vellesa femenina no troba representació escènica ni audiovisual, explica la sala.

La companyia exhibeix el seu treball en huit funcions del 19 al 29 de maig a les 20 hores en Ultramar. La violència estètica i els cànons de bellesa hegemònics són el punt de partida d'un treball que compta amb la col·laboració coreogràfica de Toni Aparisi, guanyador de tres premis Max.

Les entrades ja estan a la venda i tenen un preu general d'11 euros, a deu en la venda anticipada en la pàgina web de Sala Ultramar.