Condemnat a presó un home per lesionar a la seua parella en la manifestació del Dia de la Dona

20M EP

La secció primera de l'Audiència de València ha confirmat la condemna a 14 mesos de presó imposada per un Jutjat penal a un home per maltractament a la seua parella, a la qual li va agarrar de l'avantbraç i li va provocar un hematoma quan es trobava en la manifestació del Dia de la Dona i que eixe mateix dia li va enviar un àudio al seu número de telèfon en el qual li amenaçava: "Has fet el pitjor error de la teua vida...jo et mate".