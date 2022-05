Traslladen a Llíria les restes mortals d'un veí afusellat a Paterna durant el franquisme

Aquest cap de setmana, els seus familiars van rebre les restes mortals de Miguel per a traslladar-les al seu lloc de naixement i donar-les així sepultura a Llíria. A més, en el cementeri es va celebrar un acte d'homenatge a aquest veí, amb la presència dels seus familiars, el Comissionat per la Memòria i Democràtica i representants del consistori.

"Miguel ja està a casa. 82 anys de memòria iniciats des del dolor, la injustícia i la vergonya. 82 anys de silenci. De mirar cap a un altre costat. I per fi, gràcies a la tenacitat i la lluita de familiars i al suport de les institucions, hem pogut enterrar a un fill de Llíria que va ser injustament afusellat i abandonat en una fossa. Ara és moment d'explicar, reparar i educar perquè açò mai més torne a passar", va manifestar la regidora de Memòria Democràtica, Consuelo Morató.

Per la seua banda, l'alcalde de Llíria, Joanma Miguel, es va sumar al sentiment de totes les persones presents en aquest emotiu acte que serveix per a la dignificació d'un veí i reconfortar a les seues famílies, com "un merescut acte de reparació pública i justícia a totes les víctimes de la Guerra Civil i la repressió que van ser abandonades en fosses comunes".