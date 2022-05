Ribó desitja que acabe la guerra i que Ucraïna puga acollir Eurovisió i ofereix de nou València com a seu si no és així

Recentment, Ribó va oferir València com a seu d'Eurovisió en 2023, tant si guanyava la candidata espanyola, Chanel, com si ho feia Ucraïna i no podia desenvolupar el certamen al seu territori.

El responsable municipal, que ha rebut aquesta jornada en el consistori a l'alumnat de 3º de Primària del CEIP Humanista Mariner, s'ha pronunciat d'aquesta manera en declaracions als mitjans de comunicació, preguntat de nou per la voluntat de València d'acollir el festival i oferir-se a Ucraïna com a seu.

"La primera cosa que desitge és que l'any que ve puga anar al país que ha guanyat. És una aposta decidida per la pau", ha respost Joan Ribó, que ha considerat "molt important" que s'establisquen "els mecanismes de la pau" des de "l'ONU", a través del "Papa" o "des d'on siga".

L'alcalde ha afegit que no li agradaria que el conflicte originat a Ucraïna després de la invasió de Rússia "fora una guerra geopolítica entre dos grans potències a Europa" i ha insistit en la necessitat que acabe la guerra.

"Crec que és molt important" que "aquesta guerra acabe ja", ha declarat Ribó, que ha assenyalat que és així "en primer lloc, pels ucraïnesos; i en segon lloc, pels soldats russos, per totes les persones que estan lluitant allí i per totes les persones que ho estan patint".

"Si acaba ja, espere que el govern d'Ucraïna trobe un lloc" per al festival d'Eurovisió i "si no el troba, reitere la disponibilitat de València" per a acollir-lo, ha insistit. No obstant açò, ha dit que el seu "primer desig" és que "es puga fer amb normalitat a Ucraïna".

"NO ESTÀ EN COMPETÈNCIA AMB BENIDORM"

D'altra banda, Joan Ribó ha repetit que en mostrar eixa voluntat, la capital valenciana "no està en competència amb Benidorm (Alacant)", la localitat que ha acollit enguany el procés de selecció de la cançó espanyola per a competir en el certamen. Ha detallat, com va fer la passada setmana, que una cosa és la final i una altra ser seu d'una fase de selecció. "No té res a veure", ha aclarit.