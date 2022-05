Detingut un home amb un bidó de gasolina per amenaçar els veïns amb cremar l'edifici a València

Els fets van succeir sobre les 23.30 hores quan els policies van ser comissionats per la Sala 091 perquè acudiren a un edifici del districte valencià de Marítim, on pel que sembla un home estaria amenaçant els veïns amb calar foc a les vivendes.

Els policies van percebre una forta olor a gasolina i en la sisena planta de l'edifici, van localitzar un home sobre un toll de carburant, amb un encenedor i un bidó de gasolina obert a les mans.

En veure als policies, el detingut va cridar que si s'acostaven, calaria foc a tots, fent cas omís a les seues indicacions. Finalment, els agents van aconseguir reduir al sospitós.

Per tot açò, els policies van detindre l'home com a presumpte autor d'un delicte d'amenaces i van intervenir tant el bidó com cinc encenedors trobats. L'arrestat, amb antecedents policials, ha passat a disposició judicial.