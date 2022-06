Aunque a día de hoy conocemos mucho sobre el comportamiento de los perros como animal de compañía, seguimos enfrentándonos a situaciones complicadas, como son los problemas de agresividad, de los cuales aprendemos cada vez más sobre cómo se comportan estos animales.

Hablamos con Mikel Pino, educador canino y especialista en modificación de conductas en Kireba, sobre los problemas de agresividad más habituales en perros, quién también nos da algunos consejos para prevenirlos. "Los problemas de agresividad se basan en la seguridad del perro. Las agresiones, mayoritariamente, son más espectáculo que una intención real de pelea, aunque también hay casos, claro", cuenta.

Pino explica que los problemas de agresividad canina se dividen en los interespecíficos, cuando se trata de conductas entre el perro y las personas u otras razas; e intraespecíficos, cuando se trata de problemas entre perros. En este artículo trataremos la segunda.

Agresividad intraespecífica

"La agresividad intraespecífica engloba aquellos casos de agresividad que se dan entre perros", explica el educador canino. "Aquí nos encontramos mucho con el típico perro (normalmente de tamaño grande y macho) que es super sociable cuando es pequeñito pero que, llegado un momento de su adolescencia, entorno a los 15 meses, se pelea con otro perro y se vuelve agresivo".

Pino hace un paréntesis para insistir en que las peleas entre perros jóvenes son algo "completamente normal" ya que forma parte de "una fase de las sociedades que incluso los humanos pasamos, todos nos hemos peleado alguna vez en el colegio con alguien".

"El problema viene en lo que ocurre después de esa pelea", afirma el educador canino. "Los dueños empiezan a no soltarlo tanto, por lo que el perro ya no se relaciona con otros de su misma especie y eso le genera mucha frustración, ya que quiere ir a presentarse y a jugar con los suyos, como hacía de pequeño y no puede".

Mikel explica que es entonces cuando empiezan los ladridos y los comportamientos agresivos. "En psicología, la frustración lleva a la agresión. Por esto, en lugar de no juntarlos, hay que tomarse la pelea como algo que forma parte de su proceso de socialización y continuar con los paseos habituales", añade.

"En lugar de no volver a juntar a los perros que se han peleado, es recomendable que se vuelvan a ver en un ambiente más distendido como puede ser un paseo en un lugar abierto. Al final, los perros se van a volver a ver y van a entenderse y ya está", afirma el educador.

"Cuando un perro no se relaciona con otros, se frustra y, en psicología, la frustración lleva a la agresión"

Otro caso muy común son aquellos perros que se tiran a morder a otros perros para que se aparten. "En estos casos hay que empezar de cero el proceso de socialización de los perros, acostumbrar al animal a estar con otros canes", explica Pino. "Y no vale con solucionar el problema y ya, es importante mantener unos hábitos".

"Tuve un caso de unas perras que, después de trabajar conmigo y poder estar sueltas con otros perros, en los paseos con sus dueños volvían a comportarse de manera agresiva. Al final, el animal vuelve a sentirse solo cómodo en su pequeña burbuja", relata.

Por este motivo, el educador canino insiste en la importancia que tienen nuestros hábitos en los perros, ya que van a hacer que los animales se comporten de una forma u otra. "En ese caso, al ponerle la correa no se comportaba de la misma manera, no se relacionaba de la forma correcta y lo primero que va a hacer es ponerse a la defensiva", explica.

"La gente tiene que entender que en el día a día de los perros, nuestros hábitos empujan nuestro comportamiento. Si estamos en un entorno que nos perjudica, tendremos conductas más perjudiciales", concluye.

Es obligado recordar la conveniencia de acudir a un etólogo o a un educador canino experimentado para tratar los problemas de agresividad de nuestros perros, y no buscar soluciones en Internet y aplicarlas desde el desconocimiento.